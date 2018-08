Habitação. Avaliação bancária renova máximos em julho

A avaliação bancária voltou a subir em julho, pelo décimo sexto mês consecutivo. O preço do metro quadrado subiu em média sete euros

A avaliação utilizada pelos bancos no financiamento à compra de casa voltou a aumentar em Julho, de acordo com a informação divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O metro quadrado encareceu em média sete euros face ao mês anterior, atingindo os 1187 euros por metro quadrado.

É o décimo sexto mês em que a avaliação bancária sobe. Atingiu os 1.187 euros por metro quadrado, o valor mais elevado desde o segundo trimestre de 2008. A subida é de 0,6% face ao mês anterior e 6,3% face ao mesmo mês de 2017.

Moradias batem apartamentos

Nos apartamentos, o valor médio de avaliação aumentou 5 euros em julho (1243 euros/m2). Nas moradias, a valorização foi mais acentuada: subiu 13 euros para 1 090 euros/m2 .

Esmiuçando por regiões, o INE regista que as maiores subidas registaram-se no Algarve (1,4%) e no Norte (1,3%). As exceções estiveram nas regiões dos Açores e Madeira - a avaliação dos bancos regrediu 1,9% e 0,2%, respetivamente.

Em comparação com o período homólogo, o valor das avaliações subiu 70 euros (mais 6,3%) com os apartamentos (6,5%) a baterem as moradias (5,1%).

A taxa de variação mais elevada verificou-se no Norte (7,9%) e a menor no Alentejo (2,4%).

Em 2017, a avaliação dos bancos subira 5%, fechando o ano com um valor médio de 1127 euros por metro quadrado.