Há mais famílias a não conseguir pagar os empréstimos ao consumo

É um sinal de alerta para o sistema financeiro e para o Banco de Portugal (BdP). Segundo as estatísticas do supervisor sobre os empréstimos concedidos pelo sector financeiro, divulgadas esta terça-feira, há mais famílias a não conseguir cumprir os seus compromissos mensais no crédito ao consumo.

Em julho, o número de incumpridores atingiu 12% do total de devedores, subindo face aos 11,7% registados em junho. Contudo, em termos homólogos verificou-se uma melhoria. Em julho de 2017 este rácio estava nos 14%.

Apesar de haver mais incumpridores, o rácio de crédito vencido manteve-se inalterado neste segmento face a junho, nos 8,6%. Hà um ano estava nos 10,9%.

Os dados do BdP também sinalizam que o crédito ao consumo do concedido pelo setor financeiro (que inclui, para além da banca, as sociedades de crédito, leasing e factoring) continua a aumentar. O stock acumulado no final de julho subiu 144 milhões de euros face ao mês anterior. Em termos homólogos, o incremento ultrapassou 1,3 mil milhões de euros.

Stock na habitação ainda cai

Os números do BdP dão nota que o financiamento para compra de casa (stock acumulado no balanço das instituições financeiras) continua em queda - taxa de variação anual de menos 1% em julho face ao mês anterior - mas o recuo é cada vez menor. Sinal disso, em junho a queda tinha sido de 1,2% e há um ano atingiu os 2,1%.

Isto significa que há cada vez mais crédito novo em relação aos empréstimos que vão vencendo.

Em relação ao incumprimento, o rácio de crédito vencido manteve-se em junho e julho nos 2,7%. Número que traduz uma melhoria face a julho de 2017, quando estava nos 2,9%.

Crédito às empresas também recua

O stock de empréstimos às empresas também continua em queda. A contração foi de 1,3% em julho (taxa de variação anual). Mas, também aqui a queda está abrandar. Em junho o recuo foi de 1,6% e há um ano estava nos 3,7%.

O rácio de crédito vencido às empresas manteve-se nos 12,6% (igual a junho), mas melhorando face a julho de 2017, quando atingia 15%.

Quanto ao número de devedores em incumprimento, há uma ligeira subida em julho face a junho, de 22,4% para 22,6%. Mas, em termos homólogos há uma queda. Há um ano estava nos 26,5%.