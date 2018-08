Presidente da CP vai ser questionado no Parlamento a 4 de setembro sobre a "degradação do material e do serviço"

O presidente da CP – Comboios de Portugal, Carlos Nogueira, vai ser ouvido no Parlamento no dia 4 de setembro a partir das 15h sobre a “degradação do material e o serviço prestado”, a pedido do PSD. Esse será o primeiro ponto da ordem de trabalhos da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que terá também votações de requerimentos relacionados com o sector ferroviário.

Na mesma sessão será apreciado e votado o requerimento apresentado pelo PCP para “audição das Comissões de Trabalhadores do Sector Ferroviário (CT CP, CT EMEF, CT IP, CT Medway), para esclarecimento e informação sobre a situação da ferrovia nacional e os acontecimentos na Linha do Alentejo na ligação entre Casa Branca e Beja”. Haverá também lugar à fixação da redação final do projeto de resolução que recomenda ao Governo que reponha todos os horários dos comboios entre Cuba e Beja.

A bancada parlamentar do PSD apresentou também um requerimento na Assembleia da República para ouvir os presidentes Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) e Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) sobre a “falência operacional” da CP.

“No sentido de melhor esclarecer e avaliar os factos que parecem apontar para a falência operacional da CP, os deputados do grupo parlamentar do PSD agradecem as diligências necessárias para ouvir nesta comissão, os presidentes das entidades reguladoras, AMT e IMT”, lê-se no documento enviado à Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, citado pela Lusa.

“Enquanto o Governo vai anunciando periodicamente desde fevereiro de 2016, o investimento de milhares de milhões de euros na ferrovia, e se vangloria mesmo do ineditismo em Portugal dessa futura construção de vários quilómetros de ferrovia nova em Portugal, esperando com isso merecer a simpatia dos portugueses, a verdade nua e crua é contudo difundida quase diariamente através da imprensa”, criticam os deputados sociais-democratas.

O grupo parlamentar do PSD cita ainda a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) para sublinhar que, “em 2018, no final do primeiro semestre, a CP tinha utilizado apenas cerca de 10% da verba disponível para investimento e que, já em 2017, tinha aplicado apenas 27% da verba que lhe estava atribuída”.

Entretanto, a comissão permanente extraordinária, pedida pelo CDS-PP, para debater os problemas da ferrovia foi rejeitada. No final da conferência de líderes que esta segunda-feira se reuniu extraordinariamente com o objetivo único de analisar o pedido do CDS-PP, o deputado centrista Telmo Correia anunciou a rejeição desta proposta, lamentando a decisão que considerou ser "um erro".

Segundo Telmo Correia, o único partido que, para além do CDS-PP, votou favoravelmente este pedido dos centristas foi o PSD, tendo todos os restantes rejeitado este pedido.

O ponto único da convocatória desta reunião foi a apreciação do requerimento do CDS-PP para que se realizasse uma comissão permanente extraordinária, na qual o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, prestasse esclarecimentos sobre a situação da ferrovia.

Na terça-feira, na estação de Coimbra B, no final de uma viagem com outros deputados e dirigentes do partido na Linha do Oeste, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou que "os comboios neste momento não são de fiar", aproveitando para anunciar esta iniciativa face aos problemas que existem e à ausência de respostas por parte do Governo.

O CDS-PP pretendia que a comissão permanente reunisse extraordinariamente ainda esta semana, mais cedo do que estava previsto, uma vez que a primeira reunião depois das férias de verão está agendada para 6 de setembro.