PIB. EUA lidera o crescimento na OCDE

O crescimento económico nos 36 países membros da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico acelerou ligeiramente para 0,6% no segundo trimestre do ano, depois da subida de 0,5% entre janeiro e março.

De acordo com os números hoje divulgados sobre o PIB, esta subida foi puxada pelo desempenho da economia dos Estados Unidos, mas o Japão, Alemanha e Reino Unido também deram contributos positivos para o resultado do trimestre.

O ritmo de crescimento da economia dos Estados Unidos, a maior do mundo, duplicou no segundo trimestre, para 1%, enquanto o Japão deu um salto de 0,5%, depois de ter caído 0,2% entre janeiro e março. A Alemanha ficou, também, nos 0,5% (0,4% no trimestre anterior) e o Reino Unido registou um crescimento de 0,4% (que compara com 0,2%).

Portugal cresceu 0,5% em cadeia e 2,3% em termos homólogos.

Em França, o crescimento manteve-se estável, nos 0,2%, mas Itália desacelerou dos 0,3% para os 0,2%.

Na União Europeia e na Zona Euro, o crescimento do PIB mantem-se nos 0,4%.

Em termos homólogos, comparando os números do segundo trimestre de 2018 com o mesmo período de 2017, as conclusões são diferentes e há, até, desaceleração na OCDE, com um crescimento marginal de 2,5% entre abril e junho deste ano, contra 2,6% um ano antes.

Entre as principais economias, os EUA registam a maior subida anual (2,8%), enquanto o Japão regista a menor subida anual (1%).