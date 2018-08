O que está a acelerar as exportações na Europa? O Eurostat dá a resposta

Na viragem do século, o saldo da balança europeia de bens e serviços era negativo em 84,8 mil milhões de euros e continuou entre o vermelho e o patamar de equilíbrio até 2011. Desde então, bate recordes consecutivos e fechou 2017 nos 325,6 mil milhões de euros, mostra um estudo do Eurostat.

No número apresentado em 2017, o saldo das transações de serviços (188,2 mil milhões de euros) bate o balanço relativo às exportações e importações de bens (137,4 mil milhões) e, sem surpresas, o contributo da Alemanha, o motor da economia europeia ronda os 75% (244,5 mil milhões).

O trabalho sobre o peso da Europa nas transações mundiais de bens e serviços pode ser consultado no site do Eurostat, que destaca o facto do sector dos serviços sempre ter apresentado um saldo positivo desde 2000 (15,2 mil millhões de euros).

Portugal dá um pequeno contributo para o saldo positivo da balança europeia desde 2012. A linha correspondente ao desempenho das transações nacionais de bens e serviços oscila sempre menos de 16 milhões de euros relativamente ao 0, começando esta série, em 2000, no vermelho (-14 mil milhões de euros), para atingir o seu ponto mais baixo em 2008 (-16,8 mil milhões), em linha com a Europa (-144,5 mil milhões).

O país pisa terreno positivo (0,2 mil milhões de euros) em 2012 e, desde então, fica acima da linha de água, somando 3,5 mil milhões em 2017. Para este desempenho pesou o empurrão dos serviços (15,6 mil milhões). Muito por força do turismo, o sector compensou o saldo relativo à transação de bens (-12,1 mil milhões), mostram os gráficos do Eurostat.