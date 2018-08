Penha Longa refinancia dívida

A Quinta da Penha Longa, em Sintra, concretizou no início deste ano uma operação de refinanciamento da sua dívida, que permitiu ao fundo que controla o empreendimento, e que é gerido pelo Deutsche Bank, pagar antecipadamente uma parte do empréstimo e prolongar até 2023 o prazo para reembolsar o remanescente à banca.

A operação foi iniciada em dezembro de 2017 e concluída já em janeiro deste ano, permitindo à holding luxemburguesa QPL Lux pagar antecipadamente dois empréstimos de €16 milhões cada, um com o BPI, outro com o BBVA. Os empréstimos venciam em julho deste ano.

Para concretizar esta operação, a QPL Lux recorreu à sua subsidiária portuguesa, a Felting SGPS, e à empresa que esta detém, a Caesar Park Hotel Portugal. Esta última angariou um novo financiamento junto do BPI, que lhe permitiu conceder à empresa-mãe no Luxemburgo outro empréstimo de €9,6 milhões, que vencerá apenas em janeiro de 2023. Por outro lado, a Felting SGPS reembolsou a QPL Lux de suprimentos acionistas no montante de €22,9 milhões. Desta forma, a QPL Lux conseguiu angariar os €32 milhões necessários para liquidar antecipadamente os empréstimos do BPI e BBVA.

