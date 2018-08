Descodificador: alojamento, a quanto obrigas

Quando entram em vigor as novas regras de alojamento local?

Num prazo de 60 dias após a publicação em “Diário da República”, o que ocorreu a 22 de agosto (lei 62/2018, que substitui o decreto-lei 128/2014). Significa que, a partir de 22 de outubro, entram em vigor as novas regras para os alojamentos locais que se vierem a registar após essa data, dando a lei aos estabelecimentos existentes um prazo de dois anos para se conformarem com os requisitos. Esta moratória até outubro de 2020 para os alojamentos já registados envolve sobretudo regras de funcionamento que passam a ser obrigatórias, como seguros, placa à porta ou manual de normas em quatro línguas. O diploma tinha sido aprovado no Parlamento a 17 de julho e promulgado pelo Presidente da República a 2 de agosto.

Quando é que as Câmaras vão poder criar quotas?

Em tese, as Câmaras podem suspender alojamentos em ‘zonas de contenção’ que pretendam criar logo que a lei entrar em vigor, dentro de dois meses. O novo diploma abre às Câmaras a possibilidade de estabelecer quotas em zonas mais saturadas, mediante um regulamento próprio e com critérios fundamentados, que terá de ser aprovado em Assembleia Municipal. Mas até lá os municípios podem decretar a suspensão de novos alojamentos nessas zonas pelo prazo de um ano. Esta decisão vai depender de cada Câmara. No caso de Lisboa, Fernando Medina já fez saber que o município está a proceder ao inventário dos bairros com maior densidade de alojamento local e que o seu objetivo é suspender novos registos em Alfama, Mouraria e Castelo mal a lei entre em vigor.

Que papel passam a ter os condomínios?

Em prédios de habitação, os condomínios podem decidir elevar até 30% a quota anual das frações onde se faz alojamento local, se esta opção for aprovada por maioria da permilagem do edifício. Mas só no caso dos alojamentos que se vierem a registar a partir de 22 de outubro, data em que a lei entra em vigor, tendo os alojamentos existentes uma moratória de dois anos. Os condomínios também podem emitir queixas à Câmara, com motivos fundamentados, sobre alojamentos que estejam a criar distúrbios à vizinhança, cabendo ao município a avaliação destas reclamações, que no limite podem ditar o fecho do estabelecimento. Mas as Câmaras ainda não se organizaram para responder a este processo.

O que vai mudar para os proprietários?

Há uma série de novas regras a que os alojamentos passam a ficar sujeitos, como ter uma placa identificativa à porta mesmo se esta atividade decorre no domicílio dos proprietários e é feita esporadicamente através de plataformas como a Airbnb. Têm ainda de ter um manual em português, inglês e pelo menos mais duas línguas estrangeiras, com todas as normas de lixos, ruídos ou funcionamento de eletrodomésticos, além de deixar o contacto do proprietário ao condomínio. E também um seguro multirriscos para cobrir todos os danos causados pelos hóspedes. Os alojamentos existentes têm aqui uma moratória de dois anos.