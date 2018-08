Von Poll chega a Lisboa, Cascais e Algarve

A Von Poll Real Estate vai chegar à Grande Lisboa e ao Algarve ainda este ano. “Não sei se abrimos as lojas ainda em 2018 ou se logo no início de 2019, mas vamos fechar os contratos com os novos empresários até ao final do ano e eles vão desde logo começar a trabalhar esses mercados”, adiantou ao Expresso Alex Himmel, o CEO desta mediadora alemã que está em Portugal há cerca de ano e meio.

O objetivo, acrescenta, é fixar-se na cidade de Lisboa e também em Cascais e, no Algarve, “em Albufeira e em Lagoa, na zona do Carvoeiro, talvez primeiro em Lagoa”.

Estes quatro espaços juntam-se aos três que a empresa já tem em Portugal e marcam mais um passo no rápido processo de expansão que a mediadora está a ter no país.

“A Von Poll entrou em Portugal em outubro de 2016 com um espaço no Porto. O ano passado foi para consolidar a marca a norte, mas logo no início deste ano decidimos começar a expandir para outras regiões do país. Começámos pela Madeira, porque é uma zona muito apetecível para o mercado alemão, e abrirmos duas lojas no Funchal e em Machico, em junho”, conta Alex Himmel.

Agora já estão a trabalhar para abrir em Lisboa e no Algarve, só que o objetivo não é ficar por aqui. “Primeiro quisemos estabelecer-nos nos mercados tradicionais, mas já temos interessados em abrir lojas em Braga, Guimarães e Coimbra”, acrescenta.

Contudo, nota, este processo de expansão — que pretende atingir as 20 lojas em 2020 — não é para se fazer a todo o custo. “Temos tido muita procura, mas não queremos crescer rápido demais. Somos muito criteriosos. Ganhamos pela venda dos imóveis apenas, não cobramos nada pela abertura das lojas”, acrescenta.

É por isso que não têm um objetivo para o número de colaboradores que querem ter. “Neste momento temos 40 e não temos um máximo que queiramos atingir. Cada loja fará, depois, a gestão que entender. A ideia é ter qualidade e não quantidade. Este não é um negócio de massas”, salienta.

As melhores localizações

Todas as mediadoras imobiliárias têm uma especialização e a da Von Poll é angariar casas “nas melhores localizações”, o que não quer dizer que sejam só casas de luxo e a preços elevados. “Temos oferta desde o segmento médio até ao luxo. Por exemplo, temos imóveis de €150 mil que são casas muito pequenas, mas que estão muito bem localizadas e algumas até podem vir a ser colocadas no Alojamento Local ou para exploração turística”, explica.

Além disso, têm em carteira imóveis não-residenciais — como escritórios e lojas — empreendimentos completos — como foi o caso do Douro Atlantic Garden —, e ainda terrenos e edifícios.

Ou seja, também aqui a aposta tem sido na qualidade e não na quantidade, uma máxima da mediadora alemã, mas também da empresa portuguesa que já existia e que foi tomada pela Von Poll quando esta entrou em Portugal. Falamos da Atlantic Homes, a mediadora do Porto que nasceu em 2012 e que em outubro de 2016 se assumiu como master franchise e representante da Von Poll em Portugal. A empresa alemã aproveitou o início do bom momento do imobiliário, em 2016, para entrar em Portugal, onde ainda não tinha presença, e escolheu a Atlantic Homes — e o Porto — para fazer esse percurso. “A Von Poll nasceu em Frankfurt, também não é a capital. Não temos sempre de entrar pela capital”, repara Alex Himmel.

E a decisão de começar pelo norte “correu muito bem”. “A marca foi muito bem aceite e o ano passado triplicámos a nossa faturação face à que tínhamos enquanto Atlantic Homes. Este ano o objetivo é duplicar”, conclui o CEO da empresa sem, no entanto, revelar valores.