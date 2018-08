Seguradoras arriscam mão pesada da Concorrência

Se a acusação da Autoridade da Concorrência sobre a concertação de preços por parte de cinco seguradoras a operar em Portugal se tornar definitiva, as coimas a aplicar podem atingir valores recorde. Pelo menos, se o regulador esticar a penalização até ao máximo previsto na lei. Isto porque esta infração é considerada grave e as coimas podem chegar a 10% do volume de negócios do exercício anterior à decisão final condenatória para cada uma das empresas infratoras, como esclareceu a Autoridade da Concorrência (AdC) ao Expresso. O que, no caso do mercado segurador, pode atingir valores elevados.

