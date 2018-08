Miguel Relvas sonda compradores para a PT

Miguel Relvas está a desenvolver contactos com vista a encontrar compradores para a dona da Meo, a Altice Portugal (ex-PT). Ao que o Expresso apurou, há conversas a correr, com o ex-ministro e atual consultor internacional a assumir um papel ativo no processo.

Ricardo Santos Silva, amigo e sócio de Relvas, investidor e gestor de fundos a partir da praça financeira de Londres, poderá fazer parte de uma solução que, a concretizar-se, deverá ser alargada a um sindicato de fundos. Contactado pelo Expresso, Miguel Relvas é lacónico. Diz que, para já, “não há nada”.

Com uma dívida superior a 50 mil milhões de euros, considerando o conjunto de operações na Europa e Estados Unidos, a Altice tem vindo a vender ativos na sequência de um forte programa de reestruturação, e fonte conhecedora do processo resume a situação da ex-PT numa frase: “Nada está à venda, mas tudo está à venda”. Segundo fontes do sector contactadas pelo Expresso, a venda da Meo é dada como certa: “Não é uma questão de se, mas sim de quando”.

