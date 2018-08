Governo falha compromisso de integrar precários até ao fim do ano

Ainda não será em 2018 que muitos trabalhadores precários do Estado verão a sua situação laboral regularizada. Os atrasos continuam a ser muitos, e é opinião unânime entre os sindicatos da Administração Pública que não será possível concluir o Programa de Regularização dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), que está a decorrer, até ao final do ano. Esse tem sido sempre o compromisso assumido pelo Governo, sinalizado em março pelo ministro das Finanças na Assembleia da República. Na altura, Mário Centeno afirmou que “o Governo está a cumprir o objetivo de regularizar as situações de precariedade até final do ano”.



