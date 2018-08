Blockchain vai mudar o negócio do recrutamento

Quando em junho deste ano Armando Pantoja anunciou, em entrevista ao Expresso, o lançamento da Bravuz Hirematch, a plataforma descentralizada de recrutamento sustentada na tecnologia que está na base das criptomoedas — a blockchain —, apontou como grandes trunfos a redução de custos e uma maior celeridade nos processos de contratação. A Bravuz Hirematch, dizia Pantoja, “será mais barata do que agências ou sites de recrutamento que, como Monster, cobram 800 dólares (€689) por cada vaga publicada. Nós reduzimos o custo para as empresas em, pelo menos, 67%”.

Esta pode ser a face mais visível do impacto que a generalização do uso da tecnologia blockchain pode ter no mercado do recrutamento, mas há outras aplicações possíveis. Há já quem fale no princípio do fim para as agências de recrutamento. Não há consensos nesta matéria e o cenário surge ainda como pouco provável. O que parece claro para os especialistas é que, tal como noutros sectores, também no recrutamento as empresas terão de repensar os seus modelos de negócio.

Vejamos porquê. Na sua essência, a tecnologia de blockchain permite registar e distribuir, de forma transparente e descentralizada, listas de transações — em blocos — sejam elas transações financeiras ou informação, como por exemplo um currículo. A informação é distribuída pelos vários membros desta cadeia de blocos que verificam e validam as transações registadas. No caso específico da Bravuz Hirematch, foi criada uma plataforma que permite recomendar ou avaliar candidatos a emprego. Uma atividade que é remunerada em HIRE tokens, uma criptomoeda (moeda virtual) que pode depois ser convertida em dinheiro. Quem melhor avaliar e recomendar candidatos para as vagas publicitadas na plataforma, acumula mais criptomoedas e maior notoriedade no sistema.

Isto pressupõe que a tarefa da identificação e referenciação de candidatos, bem como a validação das informações no seu perfil (identidade, qualificações, competências, experiência profissional anterior e referências) são transferidas para as mãos da comunidade, possibilitando a eliminação dos intermediários no processo.

E o que para Armando Pantoja é uma clara vantagem, ameaça colocar sérios desafios às consultoras de recrutamento. O fundador da plataforma de recrutamento Job.com, e ex-consultor de recrutamento, Arran Stewart, corrobora esta visão num artigo publicado na sua página de LinkedIn. A plataforma que lidera aplica a tecnologia de blockchain a todo o processo que envolve a contratação de um profissional. A rapidez e a redução de custos para as empresas são as grandes vantagens apontadas pelo especialista que avança mesmo que com a generalização da tecnologia blockchain ao recrutamento, e ao eliminar a necessidade de intermediários, “as agências têm os dias contados”.

O princípio do fim para as agências?

Para Stewart, “levará ainda tempo até que as organizações adotem a ideia de agregar toda a informação dos seus trabalhadores — a sua experiência, competências e referências —online para outros profissionais acederem. Mas quando tiverem eles próprios de contratar um candidato, reconhecerão o potencial da blockchain e vão perceber que a validação realizada aos candidatos estará 100% correta”. Mas o reconhecimento deste potencial está longe de significar a extinção, pura e simples, das agências de recrutamento. Steve Weston, diretor executivo da consultora de recrutamento Hays para a área das Tecnologias de Informação (CIO) defende que à semelhança do que aconteceu com outras indústrias, a blockchain está a transformar o sector do recrutamento. “De todas as tecnologias emergentes, a blockchain é a menos estimulante como tecnologia, mas potencialmente a que pode gerar maior impacto na sociedade”, reconhece. A questão para o CIO da Hays “não é se a blockchain vai reestruturar o sector do recrutamento, mas sim quão rapidamente isso vai acontecer”.

O especialista tecnológico da Hays reconhece o imenso potencial desta tecnologia no campo da identificação de candidatos, mas não tem dúvidas de que a blockchain traz vantagens ao recrutamento em muitas outras áreas, desde o mapeamento das competências das equipas à gestão do sistema de pagamentos. “A blockchain pode simplificar radicalmente a forma como operam hoje os gestores de recursos humanos e as empresas de recrutamento”, admite, ainda que defenda que a tecnologia não ditará a sua extinção. O que se espera é que tenha um efeito disruptivo sobre a forma como os processos de recrutamento, integração e gestão de talento ocorrem.

Essa é também a opinião de Vasco Teixeira, diretor de Tecnologias de Informação da consultora de recrutamento Michael Page, que defende que “a tecnologia blockchain veio para ficar”. No sector do recrutamento, contudo, “o seu impacto ainda não é significativo”, diz. O especialista acredita que a médio prazo “poderá ser um conceito útil para o sector, beneficiando todos os intervenientes num processo de recrutamento, isto se forem cumpridos alguns requisitos fundamentais para a adoção deste modelo, nomeadamente questões relacionadas com segurança e fiabilidade dos dados”. Mas nunca será um substituto das consultoras de recrutamento, defende. “Acredito mais na blockchain como uma ferramenta adicional para a indústria, beneficiando todos os seus interlocutores, do que propriamente como o principio do fim das agências de recrutamento”, defende.