Altice nega intenção de vender negócio em Portugal

A empresa dona da MEO, assegura este sábado em comunicado, que não está a considerar vender a operação e que mantém a estratégia de investimento em Portugal

O esclarecimento vem sob a forma de comunicado. A Altice assegura que não tem qualquer processo de alienação para a venda da operação em Portugal. Acrescenta ainda que não há qualquer proposta de compra, nem está nos planos da empresa equacionar essa possibilidade.

O texto surge na sequência de uma notícia da edição do Expresso deste fim de semana na qual se dá conta que Miguel Relvas, consultor internacional está a trabalhar com eventuais interessados na compra dos ativos do grupo em Portugal. O Expresso lembra que existe uma dívida superior a 50 mil milhões de euros nas operações da Altice na Europa e nos Estado Unidos, o que já levou o grupo à venda de ativos de modo a reduzir essa mesma dívida, nomeadamente torres de telecomunicações em Franca e Portugal por 2,5 mil milhões em junho deste ano. No comunicado, a Altice explica que os prejuízos de 157 milhões da MEO referidos pelo Expresso são maioritariamente contabilísticos (€149 milhões em €157 milhões). As primeiras notícias sobre a hipótese de venda da operação da Altice em Portugal foram divulgadas em Julho pela publicação "TMT Finance", especializada no sector das telecomunicações, que apontava a espanhola Telefónica e a francesa Orange como potenciais interessadas no negócio. Tal como o Expresso lembra no artigo deste sábado, a Altice negou essa intenção.