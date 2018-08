Greve na CGD: sindicato diz que há forte adesão e banco fala em 30%

A greve marcada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas da CGD (STEC) para esta sexta-feira está a ser sentida em todo o país, com dezenas de balcões encerrados. Segundo o banco, ao final da manhã a adesão rondava os 30%

A greve dos trabalhadores da Caixa está a ter uma forte adesão, afirmou ao Expresso João Lopes do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC). "Não há um só balcão a funcionar normalmente. Há dezenas de balcões encerrados e outros que, tendo trabalhadores, estão fechados por não terem condições para abrir". A esmagadora maioria dos balcões, diz, não estão a funcionar normalmente.

Em contrapartida, Maria João Carioca, administradora da CGD, afirma que os números do banco apontam para uma adesão à greve "pouco acima dos 30%". "Sendo um direito que reconhecemos, esperamos que perturbe o menos possível a normalidade na Caixa".

O STEC é o sindicato mais representativo da Caixa com 78% dos cerca de 65% de trabalhadores sindicalizados.

A greve marcada para esta sexta-feira decorre da denúncia aos acordos de empresa com os sindicatos por parte da administração do banco público. O objetivo da administração liderada por Paulo Macedo é acabar com alguns direitos que estão espelhados nos acordos como por exemplo a progressão automática de carreiras, o fim das anuidades e diuturnidades, a contratualização da cláusula de assistência médica e cuidados de saúde e a imposição de limites ao crédito à habitação concedidos aos trabalhadores da Caixa com condições especiais. Tudo para reduzir custos.

Foi em resposta a estas alterações que a greve foi marcada.