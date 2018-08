EDP é alvo de processo do Banco de Portugal e arrisca sanção até €10 milhões

A EDP foi alvo de um processo de contraordenação do Banco de Portugal por alegado incumprimento do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, nomeadamente por exercício da atividade de prestação de serviços de pagamento pela EDP Soluções Comerciais, estando essa prática reservada a instituições de crédito e similares.

No seu relatório e contas do primeiro semestre o grupo revela que “a acusação foi dirigida à EDP Soluções Comerciais e à EDP SA, sendo o valor da contingência repartido pelas duas empresas, num total que poderá chegar aos 10.000 milhares de euros”.

O Expresso já solicitou à EDP mais informação sobre este processo de contraordenação, estando ainda a aguardar esclarecimentos.

O Banco de Portugal, por seu turno, não quis fazer comentários.

Certo é que a infração apontada à EDP se enquadra na lista de “infrações especialmente graves”, que abrange a prática não autorizada de operações reservadas às instituições de crédito, entre outros atos. Estas infrações são puníveis com coimas de 10 mil euros a 5 milhões de euros no caso de empresas e de 4 mil euros a 5 milhões de euros no caso de particulares.

A informação prestada pela EDP, apontando uma contingência máxima de 10 milhões de euros, evidencia que a EDP Soluções Comerciais e a EDP SA se enquadram nesta tipologia de infrações graves.

O processo deverá ainda aguardar pelo contraditório do grupo EDP antes de avançar para uma acusação definitiva.