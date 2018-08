EDP arrisca perder até €358 milhões em diferendo com o Governo nas rendas da energia

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) estima que a EDP poderá ter sido beneficiada em até 357,9 milhões de euros com a introdução de aspetos inovatórios na passagem do regime dos contratos de aquisição de energia (CAE) para o dos CMEC (Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual), tendo informado a elétrica dessa estimativa no mês passado.

O relatório e contas do primeiro semestre da EDP, publicado esta quinta-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), revela que a 9 de julho a EDP foi notificada, no âmbito de uma audiência de interessados promovida pela DGEG, para se pronunciar sobre a possibilidade de a DGEG entregar ao secretário de Estado da Energia aquela estimativa de impacto económico-financeiro dos “aspetos inovatórios” dos CMEC.

De acordo com a DGEG, os 357,9 milhões de euros são o resultado de uma década de ganhos (de 2007 a 2017) que a EDP terá tido por duas vias. Por um lado, a não previsão na lei de testes à disponibilidade técnica das centrais do regime CMEC (testes esses que são relevantes para o cálculo das compensações a que anualmente a EDP tem direito nas suas centrais com CMEC). Por outro lado, pela alegada existência de sobrecompensações associadas aos serviços de sistema (uma parcela da remuneração das centrais elétricas na venda de energia para compensar pequenos desequilíbrios entre a oferta e procura na rede elétrica).

Mas a EDP contesta a leitura da DGEG e levará essa contestação às últimas instâncias. “Caso venha a consubstanciar-se uma posição contrária à da EDP, mesmo após as observações e críticas que a EDP produziu em resposta à notificação, é intenção do grupo EDP analisar todos os meios ao seu alcance para defender os melhores interesses da EDP e dos seus acionistas”, lê-se no relatório e contas semestral da elétrica.

A própria EDP diz desconhecer o montante que poderá vir a ser objeto de revisão. E como o “Observador” sublinha, sobre este caso, a forma como os 357,9 milhões de euros poderão vir a ser recuperados (em favor dos consumidores de eletricidade) não é clara.

É sabido que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) validou um pagamento final à EDP no âmbito do regime dos CMEC (a chamada “revisibilidade final”) de 154 milhões de euros, que a elétrica receberá em dez prestações anuais de 15,4 milhões de euros. A EDP contesta este valor, já aprovado pelo Governo, assegurando que, pelas suas contas, tem direito a mais de 250 milhões de euros.

No limite, se o Governo vier a considerar que há lugar à restituição de 357,9 milhões de euros e descontando a revisibilidade final dos CMEC de 154 milhões, o impacto líquido para a EDP será de uma devolução ao sistema elétrico de pouco mais de 200 milhões de euros.

As contas feitas pela DGEG, de resto, já tinham sido feitas pela ERSE no ano passado, que foi mais longe e estimou em cerca de 500 milhões de euros as vantagens alegadamente obtidas pela EDP na passagem do regime CAE para o dos CMEC, deixando no ar a ideia de que o Governo poderia vir a adotar medidas para recuperar, em benefício dos consumidores de eletricidade, uma parte daquelas vantagens.

O trabalho da ERSE foi fortemente criticado pela EDP, que em março enviou ao Ministério Público a sua posição relativamente às contas feitas pela ERSE, para defender que a iniciativa do regulador viola a lei que criou os CMEC e que enquadrou o cálculo da revisibilidade final destas rendas.

Falta agora o Governo decidir se avançará com iniciativas legislativas para tentar obrigar a EDP a devolver ao sistema elétrico as verbas que, pelas contas da ERSE e da DGEG, terá recebido indevidamente.

A proposta do Orçamento do Estado para 2019 poderá vir a introduzir medidas que corrijam alguns dos ganhos que o regulador e a DGEG apontam como excessivos.