Ryanair vai passar a cobrar pela bagagem de mão

A Ryanair vai passar a cobrar entre seis e oito euros pela bagagem de mão já em novembro. A decisão anunciada esta quinta-feira acaba com a prática da low cost irlandesa, que permitia que os passageiros transportassem gratuitamente na cabine uma mala com o limite de peso de dez quilos.

Quando voar na companhia poderá levar uma pequena mala de mão, que será colocada aos pés dos passageiros, por baixo do banco localizado à frente. No entanto, refere a Reuters, se quiser utilizar bagageiras que se situam junto ao teto do avião, vai ter de pagar entre seis e oito euros no momento do check in. Se preferir despachar a mala para o porão, os preços vão variar entre os oito e dez euros.

A Ryanair explicou que a mudança se deve ao facto de muitos voos se atrasarem por causa do excessos de bagagem detida pelos passageiros. E lembra que os preços continuam a ser significativamente mais baratos do que o custo atual de fazer check-in à bagagem. Por isso, a companhia defende que esta não é uma medida com a qual espere aumentar as receitas.

Atualmente, as concorrentes diretas da companhia irlandesa, como a Easyjet, a Wizz ou a Norwegian Air Shuttle, permitem que os passageiros levem gratuitamente uma mala de tamanho médio nos voos de curta distância sem custos adicionais.