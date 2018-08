Ryanair chega a acordo com sindicato de pilotos na Irlanda

A Ryanair chegou na madrugada desta quinta-feira a um acordo com o sindicato irlandês de pilotos Forsa, estando agora a aguardar que o entendimento seja aprovado pelos trabalhadores em plenário, informou a empresa numa curta nota publicada na sua conta no Twitter.

A companhia irlandesa de aviação não quis entrar em pormenores sobre o entendimento a que chegou com aquele sindicato, preferindo aguardar pela votação dos pilotos.

Segundo o jornal "The Irish Times", a Ryanair aceitou nove das 11 reivindicações do sindicato de pilotos, sendo uma delas a criação de um sistema “justo e transparente” para a transferência de pessoal entre as várias bases operacionais da empresa na Europa.

Outro objetivo dos pilotos é levar a cabo medidas para minimizar o impacto da redução de frota da Ryanair na Irlanda de 30 para 24 aviões.