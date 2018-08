Prejuízos do Novo Banco ascendem a 231 milhões de euros

Nos primeiros seis meses do ano, as contas do Novo Banco voltaram a ditar prejuízos avultados de 231,2 milhões de euros, embora estes tenham caído 20% face a igual período de 2017. Um resultado que, segundo o Novo Banco teria sido menos negativo se não tivessem ocorrido dois eventos: o efeito das ofertas de aquisição e de troca de obrigações que se saldou negativo em 79 milhões de euros e a anulação de prejuízos fiscais reportáveis no montante de 31 milhões.

No primeiro trimestre o Novo Banco tinha apresentado um lucro de 60,9 milhões de euros, que contou não só com resultados em operações financeiras mas também com a descontinuidade da atividade da seguradora GNB Vida que contribuiu com 51,2 milhões de euros.

No conjunto dos seis meses, o produto bancário caiu 20,8% face a junho de 2017 e segundo o banco isso deveu-se sobretudo à queda de resultados de operações financeiras e outros resultados de exploração. Os resultados em operações financeiras (troca e venda de dívida) foi negativo em 6,3 milhões.

Já as imparidades e provisões caíram 39,9% e para isso contribuiu a queda de 22,7% das imparidades e provisões para crédito, 76,5% no que toca aos títulos e de 66,2% para outros ativos e contingências, nomeadamente imóveis.

Também os custos operativos decresceram 7,9% face a junho de 2017, contribuindo para isso o decréscimo de 6,2% nos custos com o pessoal, o que decorreu da saída de 148 trabalhadores face a dezembro de 2017, mas também da redução do número de balcões. Já os gastos administrativos caíram 1,8% refletindo, refere o Novo Banco, "os impactos da politica de racionalização e otimização em curso".

Os recursos totais de clientes tiveram uma redução marginal de 0,4%, mas os depósitos cresceram 15,2% no período em análise. Já o crédito a empresas caiu 7,6% e o crédito a particulares subiu 0,8% com o crédito à habitação a revelar um crescimento marginal de 0,5% e a rúbrica outros créditos (consumo) a aumentar 2,6%

António Ramalho, presidente do Novo Banco, considera que "a performance do banco no primeiro semestre está em linha com os planos de negócios já apresentados aos diversos stakeholdres". Mas deixa o aviso: "a reestruturação do banco ainda vai exigir tempo e dinheiro".

As contas semestrais do Novo Banco revelam que o rácio de capital está mais robusto, aumentou 3,6% atingindo no período 14,7%, contra 11% um ano antes, mas ainda falta negócio para melhorar os resultados do banco. À solidez do capital no fim de junho não é alheia a injeção de capital a que o banco foi entretanto sujeito por parte do acionista maioritário, com 75%, o fundo norte-americano Lone Star, no final de 2017 e o reforço de dinheiro ( 792 milhões de euros) por parte do Fundo de Resolução que tem 25% do capital do banco. O fundo não está livre de colocar mais dinheiro no banco se a venda ou degradação de ativos que tem sob a sua alçada afetar o capital do banco no futuro. Esta subida deveu-se à emissão de obrigações subordinadas Tier 2 no montante de 400 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o banco refere que "quanto à limpeza do balanço, o crédito vencido liquido (NPL's) diminuiu 33% em apenas um ano. O rácio LPL caiu de 15,5% para 10,6%, foi antecipado o encerramento de balcões e foram vendidas diversas operações não rentáveis, como a de Cabo Verde, Venezuela e o BES Vénétie.