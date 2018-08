Lucro da Sonae sobe 34,2% para €98 milhões

O lucro da Sonae subiu 34,2% nos primeiros seis meses do ano, face a igual período de 2017, para 98 milhões de euros, anunciou hoje a dona da cadeia de hipermercados Continente e da Worten

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae adianta que o volume de negócios "cresceu 6,6% em termos homólogos, ascendendo a 2.680 milhões de euros no primeiro semestre de 2018, particularmente impactado pela Sonae Retalho, que contribuiu com 167 milhões de euros adicionais".

No período em análise, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado "melhorou 15 milhões de euros, para 154 milhões de euros", um aumento de 11,1%, "suportado por um EBITDA subjacente superior (mais oito milhões de euros) e por um maior resultado obtido pelo método de equivalência patrimonial (mais nove milhões de euros)", refere a empresa.

"Face ao crescimento das vendas e da rentabilidade, bem como ao dos resultados indiretos, o resultado líquido atribuível a acionistas melhorou 25 milhões de euros, para 98 milhões de euros", adianta o grupo, que acrescenta que o investimento aumentou 30 milhões de euros, para 151 milhões de euros em termos homólogos, "devido essencialmente a um maior nível de capex da Sonae MC, relacionado com remodelações, e da Sonae IM, relacionado com operações de fusão e aquisição".

"A Sonae prosseguiu com o reforço da solidez financeira, tendo diminuído a dívida líquida em 95 milhões de euros em termos homólogos, para 1.324 milhões de euros no primeiro semestre", com o rácio da dívida líquida face ao capital investido a situar-se em 38,3%, uma diminuição de 2,8 pontos percentuais face aos primeiros seis meses de 2017.

Nos últimos 12 meses, a Sonae "criou mais de 1.700 postos de trabalho", tendo terminado junho com mais de 45 mil colaboradores.

"Esta evolução traduz o crescimento das várias áreas de negócios, tanto em Portugal como no exterior, resultando num reforço de competências para a Sonae", acrescenta.

No retalho alimentar, o volume de negócios da Sonae MC subiu 7,2% para 1.906 milhões de euros, "beneficiando de uma variação de vendas no universo comparável de lojas de mais 2,7% e da contínua expansão da rede de lojas do Continente Bom Dia".

O grupo refere ainda que, "prosseguindo o objetivo estratégico de expandir a oferta de 'health & wellness' [saúde e bem-estar], a Sonae MC abriu, durante o segundo trimestre, o primeiro supermercado Go Natural no Porto e adquiriu as lojas Amor Bio em Lisboa, totalizando assim 10 supermercados" dedicados à alimentação saudável.

No segundo trimestre, foram abertas três parafarmácias Well's, somando 28 no final do semestre.

Relativamente à Worten, o volume de negócios cresceu 7,1% para 474 milhões de euros, beneficiando "do crescimento da operação 'online' e da variação de vendas no universo comparável de lojas de +5,8%, apesar do menor volume de vendas de produtos sazonais resultante das temperaturas atipicamente baixas sentidas em maio e junho, particularmente em Espanha".

O EBITDA subjacente foi de 6,1 milhões de euros, "ligeiramente superior ao valor registado" no ano passado.

No que respeita à Sonae Sports & Fashion, o grupo aponta que o primeiro semestre foi desafiante devido às condições meteorológicas atípicas e pela antecipação da Páscoa.

"Neste contexto adverso, o volume de negócios da Sonae Fashion cresceu 0,9% no semestre, sendo que em termos homólogos as vendas 'online' cresceram 56% na Zippy, 13% na Salsa e mais do que duplicaram na MO". As vendas internacionais representam atualmente 45% do total.

No âmbito da fusão da JD Sprinter e Sport Zone, as contas da nova empresa, a ISRG - Iberian Sports Retail Group, passaram a ser consolidadas a partir deste trimestre.

"Devido às datas de reporte da JD Sports, os valores da ISRG referem-se ao período de 01 de fevereiro a 05 de maio. Neste período, o volume de negócios da ISRG cresceu 7,8% em termos homólogos, atingindo 116 milhões de euros, devido principalmente à contribuição da JD com a sua expansão em Espanha, e o EBITDA subjacente melhorou 2,7 milhões de euros em termos homólogos, beneficiando do contributo positivo de todas as marcas".

A Sonae FS registou um aumento do volume de negócios de 27,5% para 14 milhões de euros, a Sonae RP, unidade responsável pela gestão do portefólio de imobiliário de retalho da Sonae, terminou o semestre com um portefólio de 20 lojas Continente, 60 lojas Continente Modelo e 31 lojas Continente Bom Dia, representando um valor contabilístico líquido de 908 milhões de euros.

O volume de negócios ascendeu a 47 milhões de euros, mais 2,9%, o EBITDA subjacente fixou-se em 41 milhões de euros.