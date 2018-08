Huawei impedida de operar rede 5G na Austrália por motivos de segurança nacional

A chinesa Huawei foi impedida de lançar a rede 5G na Austrália por aquilo que o governo australiano aponta como motivos de segurança nacional. Segundo a empresa chinesa, a tecnológica ZTE também foi impedida de o fazer.

O Governo australiano declarou esta quinta-feira em comunicado, sem nunca citar a Huawei, que o envolvimento de fornecedores de equipamento tecnológico “que estão provavelmente sujeitos a instruções extrajudiciais de um Governo estrangeiro que colide com a lei australiana” pode significar que as operadoras sem fios do país não têm capacidade “para proteger a rede 5G de acessos ou interferências não autorizadas”.

Em causa estão as alegadas relações entre as empresas chinesas e o Governo do país, com as quais as agências de segurança nacional australianas estão preocupadas, nota a CNN. Segundo a lei chinesa, as empresas nacionais têm de cooperar com os serviços de inteligência do país.

A gigante de telecomunicações rejeita o risco, garantindo que não fornece dados de clientes australianos a agências de informação chinesas. Mas o Governo de Camberra considera que os controlos de segurança existentes não são suficientes para mitigar potenciais riscos.

“Esta é uma opção extremamente desapontante para os consumidores”, sublinhou a empresa, que é o maior fabricante de equipamento de telecomunicações e está em segundo lugar a nível mundial em termos de vendas de smartphones, atrás da Samsung.

Caracterizada por maior cobertura, ligações mais estáveis e uma maior rapidez nos downloads e uploads, a rede 5G é considerada a próxima vaga de conetividade mobile. Contudo, isto também significa que uma maior percentagem da rede passa a ser controlada de software, o que pode contribuir para aumentar as preocupações “sobre quem gere a rede e a partir de onde”, notam analistas ouvidos pela BBC.

Outras barreiras às tecnológicas

Esta não é a primeira vez que a Huawei enfrenta restrições por parte da Austrália e de outros países que, como o Reino Unido e os Estados Unidos, alertaram para potenciais ameaças à segurança nacional.

Em julho, um comité de segurança no Reino Unido anunciou que tinha “apenas garantias limitadas” de que os equipamentos da Huawei não representavam uma ameaça à segurança nacional. Além disso, o Centro Nacional de Cibersegurança do país alertou para os riscos dos equipamentos da ZTE.

Também o Governo australiano bloqueara há seis anos, pelos mesmos motivos, a participação da empresa chinesa num concurso público para implementar um projeto de banda larga no país.

Agora volta a fazê-lo em relação à 5G, o que já originou uma reação por parte da China, que considera que a Austrália está “a usar várias desculpas para implementar restrições”.

“Apelamos ao Governo australiano para abandonar os preconceitos ideológicos e criar um ambiente de competição justa para as empresas chinesas a operar na Austrália”, afirmou, citado pela imprensa internacional, o ministro dos negócios estrangeiros chinês, Lu Kang.