Sindicatos da função pública reivindicam aumentos entre 3% e 4%

“O Governo tem obrigação de sinalizar nesta legislatura que será travada a degradação dos salários na administração pública.” As palavras são de José Abraão, dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), e ilustra a posição dos sindicatos da função pública sobre as negociações que se avizinham em relação ao Orçamento do Estado para 2019: exigem aumentos salariais e abrem portas a uma greve geral na função pública se isso não acontecer.

Uma década depois da última atualização das tabelas salariais - em 2009 o Governo de José Sócrates brindou os trabalhadores do Estado com aumentos de 2,9% -, as fileiras sindicais estão cerradas. Pedem aumentos entre os 3% (Frente Sindical coordenada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado) e os 4% (Frente Comum, afeta à CGTP, que defende também um limiar mínimo de 50 euros por trabalhador), com a FESAP (afeta à UGT) a reivindicar um valor intermédio, de 3,5%.

Nuno Fox

Os sindicatos não estão sozinhos. PCP e BE, parceiros do PS na ‘geringonça’, querem aumentos para a administração pública em 2019, lembrando a perda de poder de compra associada ao congelamento da última década. Desde 2009, a inflação tem-se traduzido numa degradação real dos salários que atingiu, em termos acumulados, 11,7% até 2018 (tendo em conta a previsão do Governo para a inflação este ano, que é de 1,4%). E até Rui Rio, líder do PSD, já defendeu aumentos para a função pública no próximo ano, em linha com a inflação.

E o que diz o Executivo de António Costa? Nim, num processo que dura há meses, como qualquer telenovela que se preze. O ministro das Finanças, Mário Centeno, começou por rejeitar na concertação social, logo no início de abril, a possibilidade de aumentos para a função pública no próximo ano. Mas uma semana depois, a propósito da apresentação do Programa de Estabilidade 2018-2022, o primeiro-ministro, António Costa, em declarações ao Expresso, deixou a porta aberta, dizendo que “isso é para 2019”. Ainda em abril, em entrevista à TSF, Mário Centeno também não enjeitou essa possibilidade, dizendo que “nunca digo nunca”. Já em agosto, em entrevista ao Expresso, António Costa não quis alimentar a polémica: “Até as negociações estarem encerradas, não vai haver mais especulação”.

Certo é que a inflação não foi único fator a ‘roubar’ salário aos funcionários públicos. O aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e da taxa de descontos para a ADSE (o sistema de proteção e assistência na doença dos funcionários do Estado) também significou menos dinheiro ao fim do mês. Tal como o agravamento do IRS, sob a égide do então ministro das Finanças Vítor Gaspar. A subida do IRS - ainda só parcialmente revertida - afetou todos os contribuintes, mas, dada a progressividade do imposto, os salários mais altos foram mais penalizados. Ora, a função pública concentra um elevado número de trabalhadores em profissões muito qualificadas - caso dos médicos ou dos professores, por exemplo -, logo com vencimentos acima da média.

Nuno Fox

Negociação avança em setembro

“É uma proposta para negociar”, admite José Abraão, que tem já agendada uma reunião para o início de setembro com a secretária de Estado da Administração Pública. Mas rejeita a possibilidade de não haver qualquer aumento. Até porque “a grande dificuldade hoje da Administração Pública é reter profissionais”. “E já não são só os mais qualificados, o problema abrange também os trabalhadores menos qualificados”, destaca o sindicalista.

José Abraão lembra ainda que as pensões têm sido aumentadas, enquanto “salários de igual valor há 10 anos que não têm qualquer tipo de aumento”. E considera que “estão reunidas as condições financeiras e políticas para negociar um aumento que sinalize a travagem da desvalorização das tabelas remuneratórias da administração pública”. Se isso não acontecer, “estão reunidas as condições para um outono quente”, frisa o sindicalista, admitindo “a possibilidade de uma greve geral da administração pública”.

“A mais elementar justiça.” É assim que a Frente Sindical, coordenada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), classifica a necessidade de “um acréscimo significativo” da tabela salarial em 2019. Aumentos que devem abranger todos os salários e não apenas os mais baixos. “Se só os mais baixos têm aumentos, daqui a pouco estamos todos iguais”, alerta Helena Rodrigues, presidente do STE.

Neste âmbito, a Frente Comum defende que é preciso atualizar a tabela remuneratória única da administração pública, tendo em conta o aumento do salário mínimo nos últimos anos. Isto porque “a remuneração das primeiras posições da tabela subiu em linha com o salário mínimo e está agora quase no mesmo patamar das posições seguintes”, constata Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum.

Reivindicações vão além dos salários

O aumento do subsídio de refeição, atualmente nos 4,77 euros, é outra das exigências dos sindicatos, que pedem valores entre os 6 euros e os 6,5 euros.

As reivindicações passam ainda pela redução da taxa de desconto para a ADSE, pela subida das ajudas de custo, por um descongelamento mais rápido das progressões na carreira, pelo reforço da política de recrutamento na função pública, pelo combate à precariedade e pela reposição dos três dias de férias retirados em 2014.