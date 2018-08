Pegada de carbono dá prémio à Sonae Sierra

A Sonae Sierra venceu o prémio Silver Stevie na categoria "Inovação do Ano na Indústria da Energia" com o seu "Programa Bright - Melhorar a pegada de carbono no mercado imobiliário" que permitiu uma redução das emissões de gases do efeito de estufa equivalente a 44% em 2017.

O prémio, entregue na 15ª edição anual dos International Businesse Awards, apresentados como um dos maiores programas de reconhecimento empresarial do mundo, distingue "um projeto inovador na área da eficiência energética concebido pela Sonae Sierra para reduzir consumos de energia e melhorar a pegada de carbono dos ativos imobiliários em todo o mundo", explica a empresa presidida por Fernando Guedes de Oliveira.

No terreno, este programa permitiu à Sonae Sierra identificar mais de 240 medidas de otimização de energia em 28 centros comerciais de diferentes países através da aplicação de um software de otimização energética. Depois, com um investimento de 1,8 milhões de euros, a empresa aplicou 185 destas medidas em 2017 e contabilizou os resultados: Conseguiu uma descida de 10% no consumo energético, uma poupança de 2,3 milhões de euros em custos e uma redução das emissões de gases do efeito de estufa equivalente a 44% da pegada de carbono dos centros comerciais, com base nos fatores de emissão média.

As outras medidas já identificadas para aplicação vão permitir mais um corte de 1,3 milhões de euros nos custos anuais da empresa, diz a Sonae Sierra proprietária de 46 centros comerciais, mas a gerir e/ou a comercializar 81 centros em Portugal, Alemanha, Argélia, Brasil, Colômbia, Eslováquia, Espanha, Grécia, Itália, Marrocos, Roménia, Rússia, Tunísia e Turquia.