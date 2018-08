Japoneses da Teijin compram Inapal Plásticos

A Inapal Plásticos tinha sido adquirida pelo fundo de reestruturação da ECS Capital em 2010. Valor do negócio não foi revelado

O grupo industrial japonês Teijin, especializado em materiais de alto desempenho, comprou a Inapal Plásticos ao Fundo de Reestruturação gerido pela ECS Capital.

Dedicada à produção de componentes para a indústria automóvel, a Inapal Plásticos tinha sido comprado pelo Fundo da ECS Capital em 2010 e submetida a um projeto de reestruturação económica e financeira de forma a garantir a sua viabilidade.

Em comunicado, a ECS Capital sublinha que "o sucesso do trabalho realizado traduziu-se numa valorização da empresa", mas não divulga o valor do negócio agora concretizado com os japoneses da Teijin.

Em 2017, a Inapal registou um volume de negócios de 32 milhões de euros, apresentando-se com uma empresa líder no fornecimento de componentes em materiais compósitos e plásticos para a indústria automóvel e de veículos pesados com duas fábricas, uma em Leça do Balio e outra em Palmela, no Parque Industrial da Autoeuropa.

A empresa fornece a indústria automóvel nacional e exporta para vários países, de Espanha à China, contando marcas como a Jaguar, Land Rover, BMW, Merdedes, Volkswagen, Aston Martin, Bentley e Carrier entre os seus clientes.

Com esta operação, a Inapal Plásticos "irá transformar um papel essencial na estratégia de transformação da Teijin para expandir o seu negócio na Euroopa e tornar-se fornecedor multi-materiais de componentes", refere a ECS Capital, garantindo que os japoneses vão continuar a desenvolver e potenciar as operações da empresa, "investindo no seu crescimento".

Também em comunicado, a Teijin adianta que as operações do grupo no segmento dos com componentes automóveis deverão representar vendas de 1,7 mil milhões de euros até 2030. O grupo tem 170 empresas e 19 mil trabalhadores em 20 países.