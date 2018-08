Fundo imobiliário que fez negócio com ex-deputado António Preto soma dívidas de €96 milhões

O Invesfundo II, que no final de julho entrou num processo especial de revitalização (PER), ficando sob administração judicial, soma atualmente uma dívida de 96 milhões de euros, de acordo com a lista provisória de credores publicada no portal Citius.

O Invesfundo II, criado em 2005, e administrado pela Gesfimo (gestora de fundos imobiliários do Grupo Espírito Santo), concretizou a 2 de setembro de 2016 a venda de um lote de terreno no Marconi Parque, na Amadora, a uma empresa do ex-deputado do PSD António Preto, pelo valor de 1,5 milhões de euros. António Preto, nesse mesmo dia escriturou a venda do terreno à empresa de inspeções automóveis Dekra por 2 milhões de euros.

O advogado e ex-deputado já afirmou ao Expresso ter firmado com o Invesfundo um contrato-promessa para a compra do referido lote no ano 2015, recusando que a mais-valia de meio milhão de euros que obteve tenha sido conseguida num só dia (2 de setembro de 2016).

Agora sob administração judicial, o Invesfundo II terá de procurar uma solução para tentar reembolsar os seus credores, o que passará pela venda dos 86 lotes de terreno que ainda tem no loteamento Marconi Parque, na Amadora. Segundo a Gesfimo, no final de 2017 terá surgido uma oportunidade de venda a um investidor interessado, que ainda não se concretizou.

O Invesfundo II foi um de vários fundos de investimento imobiliário montados pelo Grupo Espírito Santo para viabilizar uma série de projetos de construção, na sua maior parte com financiamento do Banco Espírito Santo. A maior parte dos detentores de unidades de participação dos fundos não é conhecida, mas os relatórios e contas publicados pela Gesfimo mostram que em pelo menos um veículo Invesfundo participou o empreiteiro José Guilherme.

A lista de credores publicada no portal Citius revela que a dívida total do Invesfundo II ascende a 96,6 milhões de euros, dos quais 43,8 milhões são devidos à Caixa Económica Montepio Geral e 52,8 milhões de euros ao Novo Banco (sendo a maior parte herdada do financiamento inicial que o Banco Espírito Santo concedeu ao Invesfundo II).

No caso do Montepio, a dívida inclui 36,7 milhões de euros em capital e 7,1 milhões de euros em juros. Já o Novo Banco reclama 43,5 milhões de euros em capital e 9,3 milhões em juros. No caso do Novo Banco está incluída na soma do capital uma garantia bancária de 6,5 milhões de euros e uma comissão de garantia de 319 mil euros.

A lista de credores do Invesfundo II tem ainda outras reclamações de créditos, mas de montante muito inferior. Aí se incluem a empresa Sanestradas (reclama 17 mil euros) e as sociedades de advogados SGFC (24 mil euros) e Vieira de Almeida (9 mil euros).