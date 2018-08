Douro no comando da reconversão da vinha

Na reconversão da vinha em Portugal, o Douro é quem mais ordena e o último Anuário de Vinhos e Aguardentes de Portugal 2017, do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), confirma que a mais antiga região demarcada do mundo continua no comando.

Somados os montantes relativos às candidaturas apresentadas entre 2008 e 2018 pelas diferentes regiões, o valor total dos projetos de reconversão de vinha é de 487 milhões de euros e a fatia do Douro é a mais gorda, com 197 milhões de euros (40%).

No período de 2008/2009 a 2013/2014, o Douro foi a região que mais beneficiou do regime de apoio à reconversão e reestruturação da vinha, com 43,92% dos 256 milhões de euros referentes a estas campanhas. De 2014 a 2018 os números do IVV são divididos em duas tranches. Na primeira, até à campanha de 2016/2017, foram pagas candidaturas no valor de 152 milhões de euros e o Douro tem 26,6%. Em 2017/2018, há 79 milhões e o Douro garante 51,68% do total.

Considerando a área de vinha, a dinâmica do Douro continua a dominar. Há 43.500 hectares reconvertidos e reestruturados desde 2008 e o Douro tem 11 mil hectares. Mas se em valor o Douro garantiu cerca de 40% do montante total, na área de vinha reestruturada a região anda nos 25%.

Trás-os-Montes atrai mais de 2 mil projetos

O Minho é a segunda região mais dinâmica, considerando os montantes envolvidos no intervalo entre 2008 e 2018 (88 milhões de euros), mas surge na terceira posição em área de reconversão (7.800 hectares).

O Alentejo, terceiro no montante total dos projetos de reconversão, com 75 milhões de euros (15%), é a segunda região no ranking da reconversão e reestruturação de vinha, somando 8.700 hectares em 10 anos (20%). No entanto, considerando um intervalo mais curto, entre 2014 e 2017, o Alentejo lidera a reestruturação da área de vinha, com uma quota de 22% nos 14.312 hectares referentes a este período.

Quanto a candidaturas, o IVV registou 26.100 projetos desde 2008. O Douro responde por mais de 9 mil, mas o Minho volta a conquistar o segundo lugar do pódio com 7.076 projetos, seguido de Trás-os-Montes (2.100). E o Alentejo aparece, neste quadro, em quarto lugar (1.998).