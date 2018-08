Crédito à habitação. Capital em dívida ronda em média os €52 mil

Nos contratos de crédito à habitação, o capital médio em dívida aumentou 108 euros entre junho e julho, para se fixar nos 52.016 euros, anunciou esta quarta-feira o INE - Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com os números do INE, em julho, a taxa de juro implícita no crédito à habitação aumentou 0,6 pontos base face a junho, para 1,038%. Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o salto foi de 4,4 pontos base, para 1,471%.

Quanto à prestação média vencida, a subida foi de um euro, para os 242 euros. "Deste valor, 45 euros (19%) correspondem a pagamento de juros e 197 euros (81%) a capital amortizado", refere o INE. Mas a análise dos últimos 3 meses mostra que o valor médio da prestação diminuiu 7 euros em julho, para 308 euros.

No destino de financiamento Aquisição de Habitação, considerado "o mais relevante" no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi de 1,060%, mais 0,6 pontos base do que em junho. Já os contratos celebrados nos últimos três meses, registaram uma subida de 6,2% neste indicador, para se fixar nos 1,467% em julho.

Os valores mensais apresentados para a taxa de juro implícita, o capital médio em dívida e a prestação média vencida no crédito à habitação são os mais altos do último ano.

Considerando os últimos três meses, o montante médio do capital em divida subiu 897 euros, para os 97.758 euros.