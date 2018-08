Cartel nos seguros: Lusitania disponível para colaborar com Concorrência

A Lusitania, seguradora detida pela Associação Mutualista Montepio Geral, diz que “continuará a estar disponível para prestar todos os esclarecimentos e colaboração que a Autoridade da Concorrência entenda necessários para o cumprimento da sua missão”, em reação à acusação de concertação nos preços

A seguradora do grupo Montepio, a Lusitania, à semelhança do que fizeram algumas das seguradoras acusadas pela Autoridade da Concorrência de cartel nos seguros de acidentes de trabalho, saúde e ramo automóvel, enviou uma nota à comunicação social para dizer que no âmbito da investigação da Concorrência ao setor encontra-se “ a analisar a documentação recebida para, nos termos legais, apresentar a respetiva defesa”.

Faz menção aos desafios que o setor enfrenta e às preocupações regulatórias, sublinhando “os desequilíbrios técnicos que ainda persistem, designadamente em Acidentes de Trabalho e Automóvel”.

Aproveita para referir que ao longo da investigação, que teve início em maio de 2017, “esteve sempre disponível, e continuará a estar, para prestar todos os esclarecimentos e colaboração que a Autoridade da Concorrência entenda necessários para o cumprimento da sua missão”.

Presidida por Fernando Nogueira a seguradora afirma que a sua atuação no mercado “é pautada pelo mais estrito e rigoroso cumprimento das regras legais e regulamentares aplicáveis ao setor segurador, mantendo na relação com os seus parceiros e clientes uma conduta transparente e de grande profissionalismo”.

E finaliza dizendo que “tem procurado ainda contribuir para o fortalecimento e sustentabilidade do setor, ciente dos grandes desafios que o mesmo enfrenta e as preocupações regulatórias que vêm sendo transmitidas pela respetiva Autoridade, dados os desequilíbrios técnicos que ainda persistem, designadamente em Acidentes de Trabalho e Automóvel”.