Zurich diz que ”irá continuar a cooperar em absoluto” com a Concorrência para “cabal esclarecimento”

Seguradora é uma das cinco companhias que estão acusadas pela Autoridade da Concorrência de atuar em cartel

A Zurich Portugal afirmou nesta terça-feira que "irá continuar a cooperar em absoluto" com a Autoridade da Concorrência para o "cabal esclarecimento" da situação, no dia em que a reguladora acusou a seguradora de integrar um cartel no mercado português. A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou cinco seguradoras de "cartel de repartição de mercado e fixação de preços", informou hoje em comunicado, entre as quais a Zurich Portugal.

Em comunicado, a seguradora começa por lembrar que "tem como princípio não tecer qualquer comentário a processos que se encontram em fase inicial de instrução", pelo que pretende "apenas confirmar que, tal como até à presente data, irá continuar cooperar em absoluto com a Autoridade da Concorrência no sentido do cabal esclarecimento desta situação".

"Gostaríamos igualmente de salientar que a integridade é um valor fundamental do Grupo Zurich e que estes assuntos são tratados de forma séria e responsável pela Zurich Portugal", pelo que o grupo "exige que todos os seus colaboradores conheçam e cumpram com o Código de Conduta da Zurich, o qual determina, de forma clara e para além do legalmente exigido, quais os comportamentos que os colaboradores da Zurich devem adoptar em matérias de concorrência".

A Zurich Portugal conclui o comunicado, afirmando que "quaisquer esclarecimentos futuros sobre este processo serão comunicados a seu tempo". A nota de ilicitude, em que a Autoridade da Concorrência comunica às empresas as acusações, diz respeito às seguradoras Fidelidade, Multicare- Seguros de Saúde, Lusitânia, Seguradoras Unidas e Zurich Insurance PLC.

Fidelidade e Multicare pertencem ao grupo chinês Fosun, que as comprou ao grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) em 2014, a Lusitânia pertence ao Montepio, as Seguradoras Unidas (que junta a Tranquilidade - que era do BES - e a Açoreana - que era do Banif) são do fundo norte-americano Apollo e a Zurich é a sucursal em Portugal da empresa de seguros suiça.