Desemprego registado cai para o valor mais baixo dos últimos 16 anos

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego continua em queda e em julho recuou para 330.587 pessoas, indicam os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), divulgados esta terça-feira.

Este valor traduz uma redução de 20,6% (menos 85.688 pessoas) face a julho de 2017 e uma diminuição de 0,5% (menos 1808 pessoas) em relação a junho.

Mais ainda, para encontrar um valor mais baixo no desemprego registado em Portugal é preciso recuar 16 anos, precisamente a julho de 2002. Nessa altura, estavam inscritos nos centros de emprego 326.593 desempregados.

Esta tendência de recuo abrangeu o desemprego jovem. Estão agora registados no IEFP 31,1 mil jovens desempregados, menos 30% do que um ano antes.

Igualmente em queda está o desemprego registado de longa duração. São agora 160,5 mil os desempregados há mais de um ano inscritos nos centros de emprego, menos 24,2% do que em julho de 2017.

Também os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) - cuja metodologia é diferente da contabilização feita pelo IEFP do desemprego registado, uma vez que estima o desemprego através do inquérito ao emprego - sinalizam um recuo do desemprego em Portugal. Segundo o INE, no segundo trimestre estavam desempregadas em Portugal 351,8 mil pessoas, menos 23,7% (109,6 mil) do que no mesmo período de 2017.