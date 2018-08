Pedro Queiroz Pereira. Investigação policial encerrada após conclusão de morte natural

Autópsia indicou que o empresário teve um ataque cardíaco após o qual caiu das escadas do iate em que se encontrava

A investigação da Polícia Nacional de Espanha à morte do empresário Pedro Queiroz Pereira, que morreu no sábado em Ibiza, foi já encerrada depois de a autópsia ter concluído por causas naturais da morte, disse à Lusa fonte oficial da Semapa. Segundo a mesma fonte, a autópsia indicou que o empresário teve um ataque cardíaco após o qual caiu das escadas do iate. Já a agência de notícias EFE tinha adiantado a mesma informação com base em fontes policiais.

Quanto ao transporte do corpo para Portugal, a fonte oficial do grupo industrial indicou que acontecerá nas próximas 12 horas, prevendo-se que se realize ainda na terça-feira o velório e na quarta-feira o funeral, em Lisboa. Contudo, ainda não está decidido o local das cerimónias fúnebres, que deverão realizar-se ou na Basílica da Estrela ou no Mosteiro dos Jerónimos.

Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes empresários de Portugal, morreu no sábado à noite, aos 69 anos, em Ibiza, onde passava regularmente férias. Acionista maioritário do grupo Semapa, Queiroz Pereira era proprietário da Navigator, mas também da cimenteira Secil e de negócios na área do ambiente e da energia.

A revista Exame refere que Pedro Queiroz Pereira era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros (em conjunto com a mãe), o que fazia dele o sétimo homem mais rico do país.