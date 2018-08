Pedro Queiroz Pereira. AIP lamenta morte de empresário de referência e independente

Enquanto empresário, foi “uma das maiores referências em Portugal e no estrangeiro” refere uma nota da Associação Industrial Portuguesa

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) lamentou nesta segunda-feira a morte do empresário Pedro Queiroz Pereira, salientando a sua capacidade de gestão e o "posicionamento sempre independente e frontal".

Numa nota à comunicação social, a AIP considera Pedro Queiroz Pereira, enquanto empresário, "uma das maiores referências em Portugal e no estrangeiro" e destaca a sua capacidade de gestão, nomeadamente na indústria. "A solidez dos grupos que liderou e o seu posicionamento sempre independente e frontal constituem valores que todos devemos reconhecer e enaltecer", conclui a AIP.

Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes empresários de Portugal, era dono da empresa de papel Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil. Morreu no sábado à noite, aos 69 anos, em Ibiza, onde passava regularmente férias.

A revista Exame refere que Pedro Queiroz Pereira era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros (em conjunto com a mãe), o que fazia dele o sétimo homem mais rico do país.

Acionista maioritário do grupo Semapa, Queiroz Pereira era proprietário da Navigator, mas também da cimenteira Secil e de negócios na área do ambiente e da energia.