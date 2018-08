Pedro Queiroz Pereira: Capoulas dos Santos diz que “desaparecimento prematuro” é “enorme perda para o país”

O ministro da Agricultura lamentou nesta segunda-feira o "desaparecimento prematuro" do empresário Pedro Queiroz Pereira, que morreu no sábado, considerando tratar-se de "uma enorme perda para o país". O empresário Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes de Portugal, que era dono da Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil, morreu no sábado à noite, aos 69 anos, em Ibiza, onde passava regularmente férias.

"O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, enviou um telegrama de condolências à família do empresário Pedro Queiroz Pereira, onde lamenta o desaparecimento prematuro de um dos empresários mais dinâmicos do país", refere um comunicado do seu gabinete.

"Líder de um grupo industrial relevante de base nacional, Pedro Queiroz Pereira deu um enorme contributo à economia nacional, criando emprego e riqueza, através de empresas que operam na fileira florestal", pelo que a "a sua morte constitui uma enorme perda para o país", salienta o governante.

A revista Exame refere que Pedro Queiroz Pereira era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros (em conjunto com a mãe), o que fazia dele o sétimo homem mais rico do país.

O empresário era acionista maioritário do grupo Semapa, proprietário da Navigator, mas também da cimenteira Secil e de negócios na área do ambiente e da energia.