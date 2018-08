Farfetch. Empresa fundada por português quer entrar na bolsa de Nova Iorque

A Farfetch, empresa de comércio online sediada no Reino Unido e fundada pelo português José Neves, pediu esta segunda-feira para começar a ser cotada na bolsa de Nova Iorque, prevendo uma avaliação superior a quatro mil milhões de euros.

Segundo um documento do regulador da bolsa norte-americana, citado pela agência Bloomberg, a multinacional Farfetch entregou documentos para começar a ser cotada naquele mercado de valores, propondo vender ações ordinárias de classe A sob a designação “FTCH”.

Para isso, a empresa terá de fazer uma oferta pública inicial (IPO, sigla em inglês) na bolsa de Nova Iorque.

Após esse processo, a empresa quer também vender ações de classe B, que serão detidas pelo fundador da companhia e também presidente executivo, José Neves.

Citando fontes próximas do processo, a Bloomberg fala numa avaliação da companhia em cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,4 mil milhões de euros).

A agência de informação financeira adianta que o IPO nos Estados Unidos será gerido pela JPMorgan e pela Goldman Sachs, entre outras instituições bancárias.

A agência Lusa tentou contactar a Farfetch em Portugal, mas até ao momento ainda não obteve resposta.

Lançada em 2008, a tecnológica Farfecth estava, no final de julho passado, presente em 45 países, ligando clientes de todo o mundo às principais marcas internacionais de roupa e acessórios de luxo.

O grupo é constituído pela Farfecth.com, a Farfetch Black&White, e a Store of the Future and Browns.