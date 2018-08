Atraídos pelo boom das criptomoedas, investidores lamentam perdas

Tentados pelos valores históricos que as criptomoedas atingiram durante 2017, aqueles que nelas viram um investimento prometedor e arriscaram as suas poupanças, levam agora as mãos à cabeça, fazendo contas ao prejuízo. De acordo com os dados mais recentes, as criptomoedas não param de perder valor no mercado, que agora regista um total de cerca de 200 mil milhões de dólares, soma que não era registada desde há nove meses.

As histórias de perdas repetem-se. O britânico Pete Roberts, citado pela CNBC, foi um dos muitos apanhado pela (má) maré. Os 23.000 dólares (mais de 20.000 euros) que investiu em ‘tokens’ valem, oito meses depois, pouco mais de 4.000 dólares (menos de 3.500 euros). “As perdas deixaram-me praticamente na ruína”, desabafou.

Os analistas coincidem na chamada de atenção para o facto de as subidas e descidas acentuadas não serem fenómenos inéditos quando se fala em mercados de moeda virtual. Este ciclo de queda levanta, porém, maiores preocupações, não só pela tendência atual ser para assim continuar, sem fim à vista; como pela circunstância de afetar um número extraordinário de cidadãos comuns, que ao longo do último ano se ‘converteram’, arriscando agora uma ruína financeira que poderá arrastar-se durante anos.

Ao certo, ninguém saberá dizer quantos investidores estão no ‘vermelho’. Mas é seguro que os efeitos negativos da queda do valor das criptomoedas estão particularmente a ser sentidos na Coreia do Sul e no Japão, onde a atividade era mínima antes do ano passado, para se expandir, seduzindo o cidadão comum, que investiu tudo o que tinha, sem qualquer conhecimento sobre o assunto ou aconselhamento para o efeito.

Kim Hyon-jeong, outra das histórias contadas pela CNBC, lamenta o risco que assumiu. Investiu tudo o que tinha, a que juntou um empréstimo equivalente a quase 22 mil euros que contraíu para o efeito, para constatar agora que, no total, esse investimento caíu cerca de 90%.

Com a queda do valor das criptomoedas aumentou a urgência de quem ainda as mantém de as vender depressa, ao melhor preço, o que só acentua a tendência para a sua perda de valor no mercado, constatam os especialistas. Mas os mais fanáticos ainda acreditam que o futuro joga a favor desta aposta.

Lembram o caso da Bitcoin, cujo auge aconteceu em 2013, para depois se afundar mais de 80%, permanecendo um longo período em queda, até recuperar novamente. Atualmente, mesmo considerando algumas perdas recentes, o seu valor de mercado ultrapassa em 500% o que tinha em 2013.

O problema está em que a maior parte dos investidores deste último ano não terão capacidade para aguentar a espera, mesmo confiando que a reviravolta aconteça. “Cometi um erro”, concluiu Pete Roberts: “Neste momento vivo das poucas poupanças que mantive no banco”.