“As filhas de PQP cresceram a ver guerras na família e não vão repetir os mesmos erros”: transição tranquila na Semapa

Um dos indicadores visíveis de stresse numa empresa cotada, quando há um evento relevante como a morte do seu proprietário e líder, é o comportamento das suas ações. É normal os investidores e analistas questionarem, perante o desaparecimento de uma liderança carismática, se a empresa vai manter a estabilidade e se vai continuar a ser bem gerida.

No caso específico da Semapa – e da sua participada Navigator (ex-Portucel) –, a negociação das ações decorreu esta segunda-feira com normalidade, quase como se nada tivesse acontecido. Foram transacionadas 21.703 ações da Semapa – perto da média de 1 a 17 de agosto, que foi de 27.237 –, com a cotação a deslizar 0,65%.

Já quanto à Navigator, a cotação avançou 0,28% e foram negociadas 867.232 ações – não muito longe da média registada entre 1 e 17 de agosto, que é de 960.079. Aqui há que ter em conta o efeito da notícia de que a empresa foi alvo da aplicação de uma taxa alfandegária de 37,34% nos Estados Unidos, o que levou na semana passada a uma forte quebra da cotação (as ações perderam 12,75% de segunda a sexta-feira) e à transação de um número bastante significativo de títulos (só na segunda-feira foram transacionados 3,2 milhões).

A morte de Pedro Queiroz Pereira ao final da noite de sábado acabou assim por não pesar no mercado, validando o sentimento geral de que o grupo Semapa ultrapassará esta fase com tranquilidade.

D. R.

O empresário soube organizar o grupo, pelo que os seus amigos e colaboradores mais próximos não esperam sobressaltos. Nos últimos anos, Queiroz Pereira afastou-se dos cargos executivos, ficando apenas como presidente do conselho de administração das várias empresas que compõem a Semapa, e nomeou gestores fora da família para liderar os diferentes negócios. Resolveu o diferendo que o opunha à irmã Maude, na sequência da guerra com Ricardo Salgado e o grupo Espírito Santo, o que lhe permitiu passar a controlar o grupo. E criou um mecanismo – um fundo – para o qual foi transferido o seu património, com a garantia de que as suas três filhas não venderão as participações, evitando assim o desmembramento da Semapa.

“As filhas de Pedro Queiroz Pereira saberão unir-se”, diz ao Expresso um amigo do empresário, que preferiu não ser identificado. “Elas cresceram a ver guerras na família e não vão repetir os mesmos erros.” Em aberto fica a hipótese de Mafalda, Filipa ou Lua se envolverem mais na gestão do grupo - atualmente são administradoras não executivas.

Não estão também previstas alterações na estratégia, nomeadamente nos investimentos que a Navigator tem vindo a fazer no reforço da sua capacidade de produção de pasta e papel – com o reforço da internacionalização, em especial com um grande projeto em Moçambique. Além do negócio do papel – tem 69,4% da Navigator -, a Semapa está também nos cimentos e outros materiais de construção, através da Secil (99,998%), assim como no ambiente e transformação de subprodutos animais, através da ETSA (99,989%). E recentemente anunciou a entrada no negócio do capital de risco, com um acordo com uma das maiores aceleradoras do mundo, a norte-americana Techstars, e o investimento de 30 milhões de euros.

Queiroz Pereira morreu no sábado à noite em Ibiza, onde se encontrava de férias, vítima de enfarte.