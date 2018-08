Marcelo lamenta o "prematuro desaparecimento desse grande industrial português"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à morte "prematura" de Pedro Queiroz Pereira, lembrando o "grande industrial" que foi.

Na nota de pesar publicada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta suas sentidas condolências à família de Pedro Queiroz Pereira", lamentando o prematuro desaparecimento desse grande industrial português".

O empresário Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes de Portugal, dono da Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil morreu este sábado, aos 69 anos, noticiou hoje a edição online do Expresso, informação entretanto confirmada à Lusa por fonte da Navigator.

Era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros (em conjunto com a mãe), o que fazia dele o sétimo mais rico do país. Pedro Queiroz Pereira era acionista maioritário do grupo Semapa, proprietário da Navigator, mas também da cimenteira Secil e de negócios na área do ambiente e da energia.