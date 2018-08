Investir em Portugal? "Temos de pensar duas vezes e enchermo-nos de coragem"

Numa altura em que a Portucel prepara uma importante mudança de nome e imagem - vai chamar-se The Navigator Company - o presidente e dono da Semapa, que controla em 64,83% o grupo de pasta e papel, critica a decisão do Governo de travar a expansão da área de eucalipto em Portugal, no âmbito do acordo do PS com o Partido Ecologista os Verdes. E diz que vai ter de reavaliar os investimentos previstos para o país, nomeadamente na fábrica de Cacia (Aveiro), numa nova linha de produção tissue (para produtos como guardanapos ou papel higiénico).



De que forma é que a proibição de plantar mais eucaliptos, decidida pelo Governo no âmbito dos acordos do PS com os partidos mais à esquerda, vai refletir-se na atividade do grupo?

Trata-se de uma penalização extraordinária de uma das empresas que mais exportam. A Portucel, além de representar 3% das exportações de Portugal, é de longe o maior exportador líquido, pois tudo o que exportamos é industrializado e preparado cá. Isto vai resultar numa diminuição da nossa capacidade de produção e de concorrer no exterior. A médio e longo prazo é mel na sopa para os brasileiros e para os chineses, porque a cada dia que passa perdemos competitividade... Se calhar o próximo passo é falar em erradicar os eucaliptos... Bem, somos livres de votar a destruição do país, estamos em democracia... Está a colocar-se o interesse dos partidos políticos à frente dos interesses do país...

O Governo diz que essas restrições serão compensadas com o aumento da produtividade nessas terras.

Mas alguém acha que se pudéssemos produzir o dobro do que produzimos não o faríamos? Como é que se mantém a mesma área de eucalipto e se vai produzir muito mais? Não sei como é que isso se faz.

Disse algumas vezes que poderia investir mais em Portugal. Em que áreas?

Sabemos muito de floresta e de energia. Gostaríamos de expandir nessas duas áreas, mas é preciso ver o que está a acontecer com os investimentos que estavam programados para Portugal. Neste quadro, com o país fortemente influenciado por partidos que estão contra a Europa, é preciso pensar duas vezes e enchermo-nos de coragem. Espero que as condições mudem e que se crie um ambiente de estabilidade. Não sei se esta situação política é sustentável, enquanto não houver uma definição é um bocadinho arriscado avançar com investimentos. Poderíamos ter outra fábrica em Portugal mas para isso preciso de matéria-prima. Como obtê-la se não podemos ter mais eucaliptos? Temos de importar cada vez mais madeira e à medida que importamos perdemos competitividade. Querem aumentar as exportações? Avancem com os eucaliptos, se não quiserem fazer comigo por não gostarem da minha cara, façam com outro, mas façam!



Os vossos investimentos vão, então, passar mais pelo exterior?

Temos de nos internacionalizar, já temos muita coisa feita em Portugal. Não abandonámos a ideia de investir em Portugal mas espero que se criem as condições necessárias em termos de conforto para os investidores.



Teve algum contacto com o Governo sobre este tema?

Iremos ter em breve contactos ao mais alto nível.



Têm em curso um grande projeto de desenvolvimento florestal em Moçambique. Porque é que houve uma revisão em alta do investimento, inicialmente previsto em 2,5 mil milhões de dólares?

Não houve qualquer revisão em alta do investimento. A fase em que estamos é a da criação da base florestal na Zambézia, estamos a produzir as plantas que depois vamos colocar na terra. O ritmo de plantação depende sempre de muita coisa, houve, entretanto, cheias e acaba por ser difícil antever, poderá haver aqui ou ali pequenos atrasos.



A instabilidade política em Moçambique pode de alguma forma condicionar o projeto?

Isso obviamente assusta-me imenso. Mas quero acreditar que na altura de construirmos a fábrica, daqui a cinco ou seis anos, as coisas estarão mais tranquilas.



E como está o projeto nos Estados Unidos?

A fábrica de pellets será inaugurada no terceiro trimestre. Foi uma oportunidade que aproveitámos e que servirá para criar experiências de investimento no exterior.



Os investimentos em Portugal ficam então suspensos?

Estar a investir num país onde a influência do PCP é grande não é simples. No mínimo vamos querer rever a rentabilidade dos projetos. Temos de pensar muito bem. Sinceramente, hoje perdeu-se um bocado a confiança.



A desconfiança externa que começa a haver em relação a Portugal pode dificultar o financiamento?

Se viermos a ser considerados 'lixo' pela agência de rating DBRS e se o Banco Central Europeu deixar de nos financiar, as taxas de juro podem ir por aí acima e teremos de fazer contas. Há aqui uma certa expectativa de como tudo isto vai evoluir e que possamos reentrar num caminho minimamente previsível, altura em que retomaremos os nossos investimentos em força. Vamos respirar fundo para já...



Recentemente inauguraram uma fábrica de cimento da Secil no Brasil...

No médio e longo prazo, aquela fábrica vai ser extraordinária. O Brasil está mal neste momento mas quando começar a inverter virá com muita força, é o sétimo país mais industrializado do mundo, tem tudo... Acredito muito no Brasil, há de recuperar, assim tenham juízo do ponto de vista político...



Avançaram no ano passado com uma oferta de troca de ações da Semapa por ações da Portucel que não teve sucesso. Vão tentar concretizá-la noutra altura?

O resultado não foi o que esperávamos. A oferta era razoável mas houve muitos acionistas que não quiseram trocar. Não atingimos os objetivos mas não fazemos nenhum caso disso.



A reorganização das holdings de topo do grupo Semapa está feita, nomeadamente tendo em conta as divergências que houve com a sua irmã Maude?

Está tudo clarificado e não tive nenhuma divergência especial com a minha irmã, tive com Ricardo Salgado, que conseguiu fazer um acordo com ela em que se ele vendesse as participações do grupo Espírito Santo, ela vendia. Como cheguei a acordo com Ricardo Salgado -, porque ele queria ver-se livre de mim -, ela acabou por vender por arrasto. O grupo agora é meu.



Não há processos judiciais em curso?

Que me lembre não há.



Havia dúvidas das suas irmãs em torno de algumas sociedades, nomeadamente a Quinta da Vialonga...

Já não há esse problema. Quem mexia nisso era a minha outra irmã [Margarida], que entretanto tinha entregado ações do grupo a Ricardo Salgado e recebeu em troca ações do BES a €11,2. Imagine a situação em que ela ficou.



Artigo originalmente publicado na edição de 6 de Fevereiro de 2016 do Expresso.