Como fazer um currículo à prova de robô

Durante décadas, a maior preocupação de um candidato a emprego era criar um currículo tão bom que conseguisse destacar-se da concorrência, passar no crivo do diretor de recursos humanos e chegar à fase de entrevista. A tecnologia mudou tudo. Hoje é a ‘máquina’ que a maioria dos candidatos tem de convencer, antes mesmo de chegar ao diretor de recursos humanos. Em todo o mundo, as grandes empresas recorrem a algoritmos para filtrar os melhores candidatos. Para quem procura emprego já não chega ter um bom currículo, é preciso ter lá as palavras certas. Convencer a máquina pode ser muito mais complexo do que impressionar o humano que trata das contratações.

A aplicação de ferramentas de inteligência artificial a processos de recrutamento surge pela necessidade de acelerar o processo de identificação de candidatos. E é na fase da triagem que o uso de algoritmos tem conquistado mais adeptos entre as empresas. Isto significa que a intervenção humana na escolha dos profissionais se torna dispensável? Não, “sobretudo se quisermos mesmo encontrar o candidato ideal”, explica André Pires, diretor de Inovação e Desenvolvimento da multinacional de recrutamento Randstad.

A redução do tempo de seleção nos processos de recrutamento é uma das vantagens do uso de algoritmos. Mas a ferramenta só é eficaz se bem “treinada”, garante o especialista. “Os algoritmos têm de ser constantemente ensinados pelos humanos, através da qualificação do seu resultado como certo ou errado e de comentários no processo que permitem melhorar a sua performance a cada nova candidatura”, reforça. E à medida que os candidatos começam a perceber como funciona o algoritmo, maior é a necessidade de intervenção humana no processo.

Como ‘fintar’ o algoritmo?

Na verdade, o candidato só precisa de desmontar o anúncio de emprego para perceber como estruturar um currículo que consiga passar nos filtros do algoritmo, na fase de triagem de candidatos. Não quer dizer que isto seja simples, mas as orientações dos vários especialistas de recrutamento ouvidos pelo Expresso apontam todas no mesmo sentido: rigor na escolha das palavras-chave é determinante para passar este que é já o primeiro filtro de recrutamento das empresas, com todos os ‘riscos’ que isso comporta.

Os algoritmos são hoje utilizados quer para a qualificação de candidatos — verificação de currículos, em que a lista de requisitos para o perfil é analisada automaticamente através da correspondência de palavras — quer, numa fase posterior, para a sua avaliação cognitiva (interpretação de comportamentos), através de análises neurocientíficas que permitem mapear as competências cognitivas dos candidatos e avaliar até o seu grau de compromisso de produtividade e resultados previsíveis.

Carlos Maia, diretor regional da consultora Hays, confirma que as empresas em Portugal estão já perfeitamente alinhadas com esta nova realidade. E acrescenta que a lógica do algoritmo deve ser comum ao currículo formal e ao perfil de Linkedin dos candidatos que é hoje uma extensão do CV. Mas Amândio da Fonseca, administrador do Grupo Egor, tem algumas reservas. “Os algoritmos têm decerto lugar no recrutamento, como em todos os sectores de atividade, mas existem limites nos quais constituem apenas ‘meios de diagnóstico’”, explica. O especialista relembra que nos processos de recrutamento intervêm fatores relacionados não apenas com o candidato mas também com o entrevistador que implicam sentimentos e emoções, em que só a entrevista não basta, quanto mais o algoritmo.