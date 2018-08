Braço de ferro entre sindicatos e administração na Caixa Geral de Depósitos

Não caiu mesmo nada bem aos trabalhadores da CGD que a administração liderada por Paulo Macedo denunciasse aos acordos de empresa dois dias antes de anunciar lucros de €194 milhões, a 27 de julho. Dizem que foi “inoportuno” e revelam-se “indignados”, mas vão partir para as negociações. Até agora a exceção é apenas uma: o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC), o mais representativo dentro da Caixa, já agendou uma greve para dia 24.

O assunto está longe de ser esgotado, é complexo e será uma batalha que terá de ser travada pela Caixa com maior ou menor resistência por parte dos vários sindicatos com maior representatividade junto dos trabalhadores do banco público. O primeiro teste será a adesão à greve agendada para a próxima quinta-feira. Contudo, João Lopes, dirigente do STEC, adverte: “A declaração de greve é uma manifestação de descontentamento e independentemente da sua adesão temos dados que nos permitem dizer que mesmo quem não faça greve não está satisfeito.”

Os sindicatos não querem perder direitos que estão nos ditos acordos e Paulo Macedo considera que o banco público deve uniformizar alguns dos direitos que os trabalhadores da Caixa ainda têm face aos direitos que são praticados nos outros bancos a operar em Portugal. Este é o ponto de partida que trará uma ou várias moedas de troca para que se chegue a um acordo.

À semelhança do que aconteceu no BCP, que também mexeu recentemente nas regras dos acordos com os sindicatos, a Caixa é um dos últimos bancos que tem acordos de empresa onde o quase inevitável acabou por acontecer: a denúncia aos mesmos para se aproximar do que é praticado no sector da banca a operar em Portugal.

O que quer afinal a Caixa negociar?

O Expresso sabe que entre os argumentos para denunciar aos acordos de empresa, a administração da CGD quer aproximar os custos salariais com os trabalhadores da CGD aos dos praticados na concorrência a operar em Portugal e para isso precisa de eliminar as promoções automáticas que ganham peso face às promoções por mérito tidas no acordo de empresa e substituir estas por “promoções ou alterações remuneratórias aos restantes colaboradores, conforme decisão da comissão executiva sob proposta das hierarquias”. Mas na proposta que fez como base de partida nada é referenciado quanto a estas promoções, embora o Acordo Coletivo de Trabalho do qual a Caixa quer aproximar-se estipule percentagens mínimas de trabalhadores a serem promovidos anualmente e um prémio final de carreira em substituição das promoções por antiguidade.

Além disso e a par destas alterações, a administração da Caixa já fez saber que tem uma tabela salarial acima da da restante banca a operar em Portugal, mais 19%. Não disse mas lê-se nas entrelinhas que precisa por isso de ajustar em baixa os aumentos salariais dos trabalhadores do grupo a par do fim das anuidades. O que além das promoções automáticas tem um peso significativo no banco público e não tem paralelo nos restantes bancos do sistema. Por isso, a proposta negocial de aumentos salariais em 2018 é de 0,35% abaixo da que está a ser negociada para a banca, que já se aproxima de 1%, embora não esteja ainda fechada. Isto porque segundo o plano de reestruturação do banco público a variação da massa salarial em 2018 não pode ir além dos 1,25% e em 2019/20 além dos 1,5%. Mesmo depois das saídas de trabalhadores que ascenderão a 2000 até 2020.

Mas as alterações podem não ficar por aqui. Na CGD a idade da reforma é aos 60 anos e apesar de esta matéria ter contornos diferentes dos da restante banca, poderá equacionar-se que esta se aproxime à idade da reforma dos outros bancos, nomeadamente do BCP, e restantes sectores da economia para a idade legal de reforma, ou seja, 66 anos e quatro meses.

Sindicatos partem para conversações em setembro

Os sindicatos estão de alguma forma divididos quanto às formas de resistência e às alterações que constam das propostas apresentadas pela Caixa após a denúncia dos três acordos de empresa. Sabem que terão de chegar a um ponto de equilíbrio, mas haverá matérias de que não quererão abdicar, como seja o facto de o acordo de empresa proposto para o futuro deixar de contratualizar a Assistência Médica-Social dos bancários. Esta é segundo Paulo Marcos, do SNQTB, uma das alterações mais graves.

Depois da denúncia aos acordos por parte da CGD, os sindicatos terão de entregar uma resposta à proposta da Caixa e só depois começam as negociações, a bem ou a mal, lá para setembro.

Ninguém vai querer ficar de fora para ter uma palavra a dizer sobre eventuais moedas de troca no âmbito das negociações. Quais, ninguém arrisca por enquanto a revelar. Já Rui Riso, da Federação do Sector Financeiro (Febase), não tem dúvidas de que quando as negociações começarem “vamos ter de nos encontrar algures em cima da ponte e reconstruir de novo os direitos dos bancários da CGD”. Já Paulo Marcos, do Sindicato dos Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), refere que embora não parta de imediato para a greve, “admite todas as formas de luta”, sublinhando que “o sindicato reforçou o fundo de greve de €200 mil para €8,5 milhões”.