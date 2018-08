Blackstone vende centros mas reforça negócio da gestão

A Blackstone tem estado a vender os espaços comerciais que detinha em Portugal mas, em contrapartida, está a reforçar na gestão de shoppings, um negócio que é feito pela empresa Multi Portugal.

Só nos primeiros sete meses deste ano, a empresa norte-americana fechou duas operações — já largamente noticiadas — nas quais vendeu, numa delas, o Fórum Montijo, o Fórum Sintra e o Sintra Retail Park e, na outra, o Almada Fórum. Mas enquanto os três primeiros espaços vão ficar a ser geridos pelo novo proprietário, a francesa Ceetrus (antiga Immochan), o Almada Fórum vai manter-se na carteira de ativos geridos pela Multi.

Esse foi o acordo feito com os compradores deste centro, a espanhola Merlin, até porque o Almada Fórum é o que tem mais vendas e visitantes entre os 16 ativos que a Multi gere, através de Portugal, na Península Ibérica. Mas o objetivo, ainda que não seja imediato, passa ainda por estreitar relações para, se possível, ficar a gerir outros dos ativos que a Merlin detém em Espanha, alguns dos quais até nem são centros comerciais. “Agora vamos perceber com a Merlin qual a estratégia que têm para o Almada Fórum, e depois logo vemos o resto”, diz ao Expresso o diretor-geral da Multi Portugal, Francisco Cavaleiro de Ferreira.

Mas, acrescenta, “a Multi tem uma grande capacidade de adaptação” a novos proprietários dos centros que gere e que fica depois a gerir quando são vendidos. “O Almada Fórum, por exemplo, já teve quatro proprietários diferentes”, conta, e sempre se mantiveram por lá. Aliás, até lhe aumentaram o valor com a reorganização do mix de lojas e a entrada de novos espaços e conceitos, como o cinema 4D (em quatro dimensões). Mudanças que permitiram aumentar o tráfego em 10% nos últimos três anos, diz ainda Francisco Cavaleiro de Ferreira.

Contudo, o Almada Fórum não foi o único dos centros que a Multi gere que registaram um melhoria. No geral, a empresa teve, de 2016 para 2017 e só nos ativos em Portugal, um aumento de 3% no número de visitantes (cerca de 100 milhões anualmente), de 8,1% nas vendas e de 7,4% nas rendas.

Para se perceber melhor porque é que a Blackstone está a vender os ativos que detinha em Portugal e a apostar mais na gestão, pelo menos por cá, é preciso andar uns anos para trás, mais precisamente cinco anos. Foi em 2013 que comprou a Multi Corporation, uma empresa holandesa que desenvolvia e geria centros comerciais, retail parks e escritórios e que, em Portugal tinha feito, entre outros, todos os shoppings chamados Fórum.

Mas nessa altura, já a Multi tinha vendido quase todos os centros e ficado apenas a geri-los. Antes de começar a vender, no entanto, a Blackstone decidiu comprar. Em 2015 foi buscar o Almada Fórum e o Fórum Montijo e em 2016, comprou retail parks em Sintra, Aveiro, Viana do Castelo, Santarém, Portimão e Alverca. Foi depois logo nesse ano que começou então a vender e o primeiro foi o Metropolis. Seguiram-se, já este ano, o Sintra Retail Park, juntamente com o Fórum Sintra e o Fórum Montijo e ainda o Almada Fórum. Contas feitas, é agora dona de seis retail parks, mas gere 16 ativos.