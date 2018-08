Tesla enredada no folhetim saudita. “Deixa de tuitar, Elon”

Um surpreendente tuíte de Elon Musk, o fundador da Tesla, foi o primeiro capítulo de um palpitante folhetim de desfecho imprevisível que conduziu a companhia ao labirinto saudita e a ter de testemunhar no âmbito da investigação aberta pelo supervisor do mercado. “Elon, para de tuitar, por favor”, terá sido, segundo o “New York Times”, o pedido sensato que a equipa de gestão deixou ao presidente do fabricante de automóveis elétricos.

Na terça-feira, 7 de agosto, antes da abertura do mercado, Elon Musk abalou o mundo financeiro partilhando uma singela intenção. Anunciava em oito palavras e 57 caracteres que admitia lançar uma oferta de aquisição à Tesla, com financiamento já garantido. E indicava o preço: 420 dólares (€371) por ação.

A Tesla iniciara o mês em alta e fechara na véspera do tuíte a 341 dólares. Com uma declaração destas, a cotação subiu de elevador (11%). Mas a desconfiança instalou-se no mercado. A ameaça seria para levar a sério ou apenas uma manobra de manipulação, retaliando contra os shorts sellers, investidores malvados que apostam na queda das ações e revelam uma especial paixão por atacar as ações da Tesla?O polícia do mercado americano, a Securities and Exchange Commission (SEC) não apreciou o comportamento de Musk para comunicar uma informação tão relevante, suspendeu momentaneamente a negociação e abriu depois uma investigação formal.

Esta semana, a Tesla foi notificada para depor na SEC e fornecer explicações sobre os vários episódios do folhetim. É improvável que o processo dê em nada e pode conduzir a uma multa exorbitante ou até a ações criminais.

As ações ressentiram-se e acumularam perdas consideráveis. A cotação permanece muito longe da cifra de referência de Musk, num sinal de que os investidores não acreditam na seriedade da operação, e está até abaixo do preço a que se transacionava antes do fatídico tuíte — fechou na quinta-feira nos 336 dólares.

Os críticos de Musk falam em “espetáculo de diversão” e dizem que preferem avaliar os fundamentais da empresa, como por exemplo a dívida colossal de 11 mil milhões de dólares (€9,5 mil milhões).

A pista saudita

Antes da intimação da SEC, já Musk construíra uma extensa narrativa para explicar a parte do “financiamento assegurado” que o mercado não percebera. Na operação que tornaria a Tesla na saída de bolsa mais cara de sempre (71 mil milhões de dólares, €62 mil milhões à cotação atual), o bilionário contará com um aliado de peso: o fundo soberano da Arábia Saudita.

O fundo aplicou dois mil milhões de dólares para tomar uma posição de 5% na Tesla e, segundo Musk, tem pressionado desde o início de 2017 para retirar a empresa de bolsa. No dia 31 de julho, os sauditas voltaram a reiterar “o forte apoio à operação”, lamentando que ela não tivesse ainda avançado. Musk deixou a reunião seguro de que “poderia fechar o negócio” e no dia seguinte partilhou a informação com a equipa de administração a que preside. O empresário lida mal com a pressão dos investidores e dos resultados imediatos e considera que o carrossel das cotações é “uma fonte de distração” para quem quer trabalhar a longo prazo.

“Obviamente, o fundo tem mais do que o capital necessário para executar uma transação destas”, defende-se Musk, como se as coisas fossem assim tão simples. É verdade que o fundo saudita gere uma carteira de €250 mil milhões, mas teria de alienar ativos para acorrer à Tesla. A sociedade saudita não comenta o assunto e uma fonte citada pelo “Wall Street Journal” admitiu que poderia estar interessado em reforçar. Tal não equivale a financiar uma oferta geral que, segundo um banqueiro saudita, é um cenário que nunca se colocará. Se o financiamento saudita se confirmar, um outro entrave pode surgir. A nova lei de investimento estrangeiro impõe restrições ao controlo por estrangeiros de empresas de alta tecnologia ou que comprometam a segurança nacional.

Musk detém 20% das ações e, pelos seus cálculos, um terço dos atuais acionistas resistirão à tentação do lucro da venda. Ou seja, o esforço financeiro reduz-se para metade. No comunicado desta semana, Musk defende-se da acusação de desrespeitar as regras do mercado. Sentiu que era necessário “informar todos os acionistas da intenção” de retirar a Tesla de cotação, afirmou.