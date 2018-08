Sonangol mantém posição na Galp e no Millennium

“Apesar de vir a deixar de exercer o papel de concessionária, a participação da Sonangol na Galp, um ativo altamente valioso, é para manter, assim como no Millennium”, disse ao Expresso fonte do Conselho de Administração da petrolífera angolana. Declarações que surgem depois de o “Jornal de Negócios” ter avançado que a Sonangol estava à procura de um comprador para a participação na petrolífera portuguesa. Segundo a mesma fonte, em cima da mesa está apenas o diferendo que opõe a Sonangol à empresária Isabel dos Santos, no âmbito da Esperanza Holding, acionista indireto da Galp através da Amorim Energia, onde ambos partilham o capital.

