Portagens. 2100 carros migram para a classe 1. Mais de 30 modelos beneficiam da mudança de critério

O SUV de Ronaldo paga pela classe 1 ou 2? Portugal deixa de ser caso único mundo com a subida de 20 centímetros do capô ao piso.

Se um dia Cristiano Ronaldo circular nas autoestradas portuguesas com o carro de serviço que a Juventus lhe entregou - o SUV (Sport Utility Vehicle) mais potente do mundo, avaliado em 130 mil euros - terá de pagar a portagem correspondente à classe 1 ou 2?

A alteração anunciada pelo governo a semana passada e que entra em vigor em janeiro, subindo de 1,1 para 1,3 metros a altura do ponto mais elevado do capô ao piso, beneficia os modelos (com via verde) de SUV's mais recentes e os novos furgões que a PSA se prepara para fabricar em Mangualde.

Na frota atual, a migração de classes será residual. Porque o critério ambiental das emissões deixa de fora modelos anteriores a 2015 e com as regras em vigor as marcas descartavam o lançamento de versões que estivessem condenadas à classe 2. O novo regime acrescenta 2100 ligeiros a um universo de 92 mil que beneficiaram da exceção criada em 2005.

São mais de 30 modelos a lançar até 2020 que deixarão de ser classificados pela classe 2. O Jeep Grand Cherokee Trackhawk conduzido por Ronaldo não será um deles porque é de tração integral, mas é um bom exemplo para ilustrar uma realidade confusa que além do fator altura lida com o critério peso. Mas, na família Cherokee há seguramente versões que poderão seguir para a classe mais barata. O sistema atual permite que grandes SUV, como o Porsche Cayenne, aceda à classe 1, relegando para a classe 2 modelos mais leves, como Opel Mokka X ou nova geração do Dacia Duster.

Caso único

Portugal e Itália são dos raros países europeus em que o critério da altura é fundamental para aplicar as taxas de portagem aos veículos com dois eixos. A generalidade concede primazia ao peso bruto. E Espanha, por exemplo, conta apenas o número de eixos e de rodas.

Mas, na Itália, Eslovénia e Reino Unido, a referência da altura medida à vertical do primeiro eixo já estava nos 1,30 metros quando, há mais de um ano, um grupo de trabalho entregou ao governo um relatório sobre a revisão das classes. Portugal deixa agora de ser caso único na Europa.

A nova regulamentação termina com distorções absurdas que tratam de modo diferente nas portagens modelos em tudo semelhantes, beneficiando até os modelos mais pesados.

A exceção criada por um lei de 2005 do governo e Santana Lopes, à medida dos monovolumes fabricados pela Autoeuropa em Palmela, acolheu na tarifa mais barata os ligeiros com "uma altura, medida à vertical do primeiro eixo do veículo entre 1,1 e 1,3 metros" e com um peso bruto "superior a 2300 kg e inferior ou igual a 3500 kg", sem tração às quatro rodas. No caso do modelo de Ronaldo (2500 kg), o peso seria até um fator favorável.

A batalha dos 20 centímetros

As marcas, através da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) encetara há anos um luta para combater uma regulamentação desajustada da realidade e que se tornou um empecilho ao sucesso comercial de SUV’s e crossovers com altura do capô acima dos 1,10 metros.

Na luta pelos 20 centímetros, a ACAP ganhou um aliado de peso com a entrada em cena da PSA de Mangualde. A discussão evoluiu do plano comercial para a frente fabril e para o nível que mais dói ao governo - o investimento estrangeiro.

A nova geração de Citroen Berlingo e Peugeot Partner, mais altos e mais leves do que os atuais modelos, superam à tangente a referência dos 1,10 metros, e o conglomerado francês fez depender o investimento de 50 milhões nas novas linhas com a promessa de que o sistema de portagens seria revisto, de acordo com as recomendações do grupo de trabalho. O plano da PSA é que o mercado que português absorva um quinto da produção de 100 mil unidades por ano de Mangualde.

O trunfo PSA

O trunfo PSA foi o argumento final para a ACAP convencer o governo a não esperar por um acordo com as concessionárias para avançar a revisão.

Pedro Marques, o ministro do Planeamento e Infraestruturas (MAI) reconhecera que a classificação em vigor configurava “um bloqueio, por via dos custos das portagens, à entrada no mercado de viaturas mais eficientes”.

Em Portugal, definir como classe 2 "é empurrar os modelos para fora do mercado", reconhecem as marcas. Não vai aumentar as vendas “mas alargar o leque de escolhas aos consumidores”, nota a ACAP. Não é indiferente, a não ser para Ronaldo, pagar numa viagem na A1 entre Porto e Lisboa, 22,05 ou 38,55 euros (mais 72%). Mas, há casos, por exemplo na autoestrada de Cascais que o custo duplica.

A alteração força a renegociar os contratos com as concessionárias, apesar da perda de receita ser residual. Nenhuma das partes avança com números sobre a repartição do tráfego por classes ou o efeito da revisão nas receitas.

A Infraestruturas de Portugal recebe os elementos dos operadores das suas concessões, “mas essas informações pertencem aos concessionários,” não cabendo à IP divulgá-las. A associação dos concessionários não detém tais informações. Contactado pelo Expresso, o MPI não forneceu dados sobre o assunto.

A ACAP sempre falou num efeito residual, inferior a €5 milhões, num universo de concessões que em 2017 superou os 1000 milhões. Para as concessionárias, é o modelo económico que está em causa, invocando o efeito dos modelos futuros que beneficiam do novo regime.

Distorções e paradoxos

O Peugeot 3008 e o Opel Grandland X utilizam a mesma plataforma, mas detalhes de estilo levaram o novo SUV da Opel a superar por uns centímetros a referência fatídica do 1,10 metros. Como o seu peso é de apenas 2100 kg, teria de pagar pela classe 2. Escaldada com o caso anterior do Mokka (dois centímetros a mais e 1400 kg de peso) a Opel optou por adiar o lançamento em Portugal.

Com o nova realidade, a marca vai retirar o Grandland do congelador. "A intenção é proceder a novas campanhas do Mokka que regista vendas residuais. E, claro, lançar no mercado português o novo modelo SUV que tem sido um sucesso em toda a Europa", refere ao Expresso o porta-voz da Opel Portugal. Os novos critérios "repõem equidade e fazem justiça a modelos que eram falsos classes 2".

Toda a gama SUV da Peugeot é da classe 1. A indústria tem evoluído para modelos mais leves para serem mais eficientes e mais altos para incorporarem orientações de segurança a União Europeia a pensar na proteção dos peões.

A "regulamentação portuguesa ficou desfasada das novas tendências e gerou incoerências gritantes", refere fonte oficial da Peugeot. No limite, o critério-base "deveria ser o peso e não a altura".

No caso dos furgões de Mangualde, o problema estava na altura: a nova geração de Citroen Berlingo e Peugeot Partner superam à tangente a referência dos 1,10 metros.

A moda SUV

O filão SUV tornou-se numa moda europeia a que Portugal não escapa, apesar de beneficiar pouco das frotas para aluguer. Um em cada quatro automóveis novos vendidos é um SUV: 37 mil num universo de 145 mil.

No primeiro semestre a gama SUV da Peugeot (modelos 2008, 3008 e 5008) obteve a liderança do segmento, No acumulado, a Peugeot vendeu 5343 unidades, uma quota de 15%.

Em 2017, a categoria SUV traduzira-se numa quota de 22%, com dois representantes entre os 10 carros mais vendidos - Nissan Qashqai (4º lugar com 6100 mil unidades), seguido do Renault Captur (6000).

Por falar em Renault, o seu Kadjar é outro exemplo do anacronismo dos critérios de portagens. O modelo seguia para a classe 2, se a marca não adaptasse a versão para o mercado português, utilizando um eixo traseiro que lhe fez subir o peso para beneficiar da exceção da lei de 2005.

O Mazda CX-5 (tração dianteira) falha por 2 centímetros na altura, mas também contou com o fator peso para ficar na classe 1.

Já os monovolume estão em retrocesso no mercado português - 3% do volume de vendas em 2017.

Em Palmela, a Autoeuropa produz ainda o VW Sharan e o SEAT Alhambra mas a fábrica já evoluiu de fábrica de MPV (monovolumes) para fábrica dos SUV, por culpa do T Roc. . Em 2018, os dois monovolumes deverão representar um quarto da produção de 240 mil da base de Palmela.