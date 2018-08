“O euro maquilhou as fragilidades portuguesas”

Era inevitável que Portugal fosse um dos elos fracos da crise na zona euro?

Sim. Apesar de se ter tornado um país desenvolvido na segunda metade do século XX, o país manteve fragilidades estruturais e até as agravou no começo do século XXI. Destacaria o desequilíbrio nos pagamentos externos, bem ou mal colmatado por remessas de emigrantes, empréstimos externos e depois fundos comunitários. E o endividamento dos agentes económicos e do próprio Estado em relação ao exterior.

