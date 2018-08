Emissões. Daimler Mercedes chama às oficinas um milhão de carros

A Mercedes suspeita que o sistema instalado em alguns modelos manipulam as emissões de gases poluentes

O fabricante automóvel alemão Daimler Mercedes vai chamar às oficinas um milhão de carros para verificação do sistema de emissões. O construtor suspeita que os seus modelos incorporem um sistema malicioso para manipular as emissões de gases poluentes.

É a edição deste sábado do semanário Der Spiegel que avança a notícia, depois e ter acedido a uma lista dos modelos do gabinete federal de veículos a motor que que receberam uma ordem para fazerem uma revisão. A lista incluiu 24 modelos da Daimler, alguns dos quais estão ainda à venda.

A marca alemã pediu para serem revistos os sistemas de 280 mil carros na Alemanha e 700 mil no resto da Europa.

A lista inclui, segundo o semanário, o modelo a diesel com motor Renault da classe C, o C300 Hybrid com motor Mercedes, vários modelos da Mercedes da classe E e carros comercializados como sendo particularmente ecológicos com motor híbrido na classe de luxo S. Na classe G, foram abrangidos vários automóveis todo o terreno.

Um porta-voz da Daimler confirmou ao Der Spiegel a veracidade da lista e que a sua elaboração resultara de conversações entre a empresa e o Ministério dos Transportes alemão. Mas, contesta a manipulação das emissões. O construtor vai desenvolver atualizações do software informará os clientes logo que sejam aprovadas.