Descodificador: carreiras longas, reformas curtas

O que muda nas reformas antecipadas?

O Governo enviou aos parceiros sociais uma proposta onde dá mais um passo na proteção das longas carreiras contributivas em caso de reforma antecipada. Mas, é apenas um ‘passinho’ face ao que está já em vigor. Desde outubro de 2017 acabaram os cortes impostos pelo fator de sustentabilidade (14,5% para quem se reforme em 2018) e pela penalização de 0,5% por cada mês de antecipação para dois grupos de trabalhadores: quem tenha mais de 48 anos de descontos; e quem tenha pelos menos 60 anos de idade, 46 anos de serviço e começou a trabalhar com 14 anos ou menos. Foram já deferidas 14.673 pensões que reuniam estes requisitos, revelou o ministro Vieira da Silva no início de julho. A partir de outubro deste ano, segundo esta proposta, também acabam os cortes para quem tem pelo menos 60 anos, 46 anos de serviço e começou a trabalhar até aos 16 anos (inclusive).

António Costa falou em novas medidas para 2019. Quais?

O Governo está ainda muito longe do plano apresentado há mais de um ano. Mas, na entrevista ao Expresso do último sábado, o primeiro-ministro revelou que “estamos a trabalhar para ver se conseguimos dar mais algum passo em frente”. O que pode passar por retomar esse plano, como reclamam os parceiros da ‘geringonça’ e os sindicatos. Estavam calendarizadas três fases para o fim dos cortes nas reformas antecipadas das longas carreiras, mas só a primeira avançou. A segunda previa o fim das penalizações a pensionistas com 63 anos ou mais que, aos 60 anos tivessem pelo menos 40 anos de descontos. E a terceira estendia o fim dos cortes a todas as pessoas que reunissem condições de se reformar antecipadamente, ou seja, que aos 60 anos de idade tivessem já pelo menos 40 anos de descontos.

Porque são as carreiras longas um problema?

A ideia é proteger carreiras contributivas muito longas e trabalho infantil ou jovem com descontos para a Segurança Social. Estamos a falar de trabalho que hoje seria considerado ilegal. Assim, o Governo pretende dar regras diferentes para pessoas que estão há muitos anos no mercado de trabalho, pois começaram a trabalhar muito cedo. Os especialistas consideram que é socialmente justo criar um regime especial para trabalhadores com carreiras muito longas. Mas alertam que com o aumento da idade normal de acesso à reforma, a generalidade das pessoas terá, no futuro, mais de 40 anos de contribuições. Por isso, a noção do que é uma longa carreira contributiva vai alterar-se.

Faz sentido alargar a reforma sem penalizações?

Não há uma resposta única. Primeiro, é preciso acautelar a sustentabilidade financeira do sistema de pensões. Em Portugal, são as contribuições dos trabalhadores no ativo que pagam as pensões e os estudos indicam que o envelhecimento populacional está a colocar em causa este sistema. A resposta tem sido aumentar a idade da reforma, para garantir que os atuais ativos venham a ter um valor de pensão minimamente adequado sem pôr em causa a sustentabilidade. Mas, o tempo de reforma com saúde está a encurtar. Tudo porque a idade da reforma aumenta todos os anos (em linha com a esperança de vida), mas a esperança de vida com saúde não.