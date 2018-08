Crise financeira turca a caminho de novo agravamento

A crise financeira turca, que aliviou a meio da semana passada, poderá ter novos desenvolvimentos negativos na próxima semana. Na sexta-feira o rating da Turquia piorou e o pastor norte-americano viu negada a libertação por um tribunal.

A lira desvalorizou 3,2% face ao euro na sexta-feira, depois de se ter apreciado 17% de terça a quinta-feira. O euro fechou na sexta-feira a valer 6,87 liras, acima de 6,66 liras no dia anterior, e depois de ter chegado a um pico de 7,99 liras na segunda-feira, um mínimo histórico para a moeda turca.

As agências de notação Standard & Poor’s (S&P) e Moody’s decidiram na sexta-feira, já depois do fecho dos mercados, agravar o rating de lixo financeiro da dívida turca de longo prazo em divisas estrangeiras. As duas agências alegaram a volatilidade da moeda turca, o risco de disparo da inflação, que estava em julho em 15,9% e poderá subir para 22% no final do ano, e de uma crise na balança de pagamentos.

Papeis da dívida turca considerados ‘lixo financeiro’

A S&P baixou o rating de BB-, um nível de dívida especulativa, para B+, uma notação já de dívida altamente especulativa, com a perspetiva (outlook) estável. A Moody’s cortou a notação de Ba2 para Ba3 (equivalente a BB-), ainda em terreno de dívida especulativa, e com perspetiva negativa.

Estas notações são os primeiros patamares do que é vulgarmente designado por lixo financeiro. Correspondem a níveis de dívida especulativa e depois altamente especulativa, abarcando um rating que começa em BB+ (ou Ba1, no caso da Moody’s) e desce até B- (ou B3). Abaixo destes níveis ficam as classificações de risco substancial de incumprimento e depois de incumprimento (ou default), vulgo bancarrota.

A terceira grande agência internacional, a Fitch, mantém a notação da Turquia em BB, também em terreno de dívida especulativa. Recorde-se que a Moody’s mantém a notação de Portugal em Ba1 (equivalente a BB+), em nível especulativo, ao contrário das outras duas que já graduaram a dívida portuguesa para terreno de investimento, fora de lixo financeiro.

As duas agências pretendem que o governo turco apresente “um plano económico no curto prazo que implique um endurecimento da política orçamental e monetária que permita um abrandamento ordenado da economia [que é considerada estar sobreaquecida] e que faça baixar a inflação e as expetativas de inflação, bem como a redução do défice da conta externa [que subiu de 3,8% para 5,5% do PIB entre 2016 e 2017]”. Acrescentam, que “um apoio financeiro externo significativo poderia ser um fator de suporte” a uma subida futura do rating. O governo turco já declarou que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para um tal apoio externo está fora de questão.

O tribunal de Izmir decidiu rejeitar o pedido de libertação do pastor protestante Andrew Brunson que se encontra em prisão domiciliária desde 25 de julho e com nova audiência em tribunal prevista para 12 de outubro. O presidente norte-americano reagiu de imediato prevenindo que “ainda não vimos o fim do assunto”. Trump está a usar a situação de Brunson (preso desde outubro de 2016) na campanha política para as eleições para o Congresso a meio do mandato que deverão realizar-se a 6 de novembro e a lançar mão da guerra comercial como arma de pressão geopolítica.

EUA já avisaram para mais medidas protecionistas contra a Turquia

A consequência da decisão do tribunal Izmir poderá ser uma segunda fase na guerra comercial desencadeada pela Administração Trump contra Ancara. O secretário do Tesouro norte-americano Steven Mnuchin já anunciara, numa reunião do gabinete na Casa Branca com Trump, que um segundo pacote de taxas aduaneiras contra importações turcas poderá avançar se a prisão de Brunson continuar e Ancara se recusar a resolver extrajudicialmente o problema.

A crise da lira abrandou no meio da semana depois das garantias dadas pelo ministro das Finanças de que o governo não avançaria com medidas de controlo de capitais e após o Banco Central da República da Turquia e a Agência de Regulação e de Supervisão terem tomado medidas contra a especulação cambial e de apoio à liquidez no mercado financeiro e ao crédito ao tecido empresarial.

Recorde-se que a 10 e 13 de agosto a lira registou dois surtos de desvalorização que levaram a moeda turca a mínimos históricos face ao euro e ao dólar. As garantias governamentais e as medidas do banco central durante a semana levaram a uma valorização semanal da lira em 6,3% face ao euro, travando o afundamento. Desde o início de agosto, a moeda turca caiu 19,5% face ao euro. O euro fechou julho a valer 5,75 liras e encerrou sexta-feira em 6,87.

A bolsa de Istambul liderou as quedas à escala mundial esta semana. O principal índice bolsista, o BIST 100, perdeu 6,5% durante a semana, apesar de ter encerrado na sexta-feira com um ganho de 1,83%.

Turquia procura diversificar apoios

Ancara procura fortalecer diplomaticamente as relações com parceiros importantes. Depois do agravamento do confronto com os EUA, recebeu apoios da Itália, da chanceler alemã Angela Merkel, da China e do Qatar que prometeu investir 15 mil milhões de dólares (€13 mil milhões). Um articulista no jornal turco Daily Sabah argumenta que a Turquia procura seguir “uma estratégia de média potência” no meio de uma situação internacional cada vez mais “multipolar”. O presidente Erdogan falou telefonicamente na quinta-feira com o presidente francês Emmanuel Macron e os ministros das Finanças dos dois países marcaram uma reunião em Paris para 27 de agosto.

A Turquia tem procurado, também, desenvolver o comércio bilateral com base nas moedas próprias envolvidas nas transações bilaterais nomeadamente com a Rússia, a China e o Irão, fugindo ao uso do dólar nesses fluxos comerciais.