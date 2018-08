Bolsas mundiais registam terceira semana consecutiva no vermelho

Apesar de uma recuperação na quinta e sexta-feira, o índice global para as bolsas perdeu quase meio ponto percentual esta semana. O grupo dos emergentes e a América Latina lideram as quedas. Nova Iorque registou ganhos. Lisboa perdeu quase 3%. Bolsas de Joanesburgo e Istambul foram a que mais caíram

As bolsas mundiais estão há três semanas consecutivas no vermelho. Na semana passada, o índice MSCI mundial perdeu 0,49%, apesar das bolsas terem recuperado na quinta e sexta-feira, em virtude de uma relativa acalmia na crise da lira turca e das expetativas em torno do retomar de negociações entre os Estados Unidos e a China. Aproxima-se a entrada em vigor a 23 de agosto de um segundo pacote de taxas aduaneiras por parte de Washington e da retaliação similar por parte de Pequim.

O recuo do índice mundial de bolsas acumula uma perda de 1,3% desde o início do mês, que está a ser marcado pela crise cambial turca.

Os piores desempenhos na semana que findou registaram-se no grupo dos mercados emergentes, cujo índice MSCI respetivo perdeu 3,7%, e na ‘região’ da América Latina, com o índice MSCI respetivo a recuar 2,5%.

Mercados emergentes em foco

A lista das principais quedas bolsistas abrange a África do Sul (Bolsa de Joanesburgo), Grécia (Atenas), Turquia (bolsa de Istambul), China (bolsas de Xangai e Shenzhen), Argentina (bolsa de Buenos Aires), Indonésia (bolsa de Jacarta) e Arábia Saudita (bolsa de Riade), mercados considerados emergentes. A Grécia é considerada um mercado emergente desde 2013, quando foi desgraduada para essa situação.

As bolsas da zona euro registaram uma queda semanal de 1,75% e as da Ásia e Pacífico um recuo de 2%. Escapou ao vermelho a praça de Nova Iorque, que registou uma subida de 0,53%, abrangendo as duas bolsas NYSE e Nasdaq.

Atlantia e Navigator em destaque pela negativa

As situações semanais mais graves na zona euro registaram-se com as bolsas de Atenas e Milão. O índice MSCI para a Grécia caiu 7,3% e o MIB italiano recuou 3,2%.

O índice PSI 20 em Lisboa registou uma queda semanal de 2,97%, acima da média da zona euro, mas próximo do limiar de 3% registado para Milão. Além do contágio turco, a bolsa de Milão foi particularmente afetada pelo trambolhão das ações da Atlantia que caíram 22% durante a semana. A cotada é dona da Autostrade, a concessionária de auto-estradas que gere a ponte que caiu em Génova.

A semana foi marcada em Lisboa pelo afundamento em quase 13% das ações da Navigator, o grupo papeleiro que sofreu uma taxa anti-dumping imposta retroativamente pelo Departamento do Comércio dos EUA. A taxa de 34% sobre as vendas feitas nos EUA entre agosto de 2015 e fevereiro de 2017 pode penalizar em €45 milhões os lucros da empresa em 2018. A empresa vai contestar a decisão nos tribunais norte-americanos.