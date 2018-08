Saiba quais são as 10 praias portuguesas mais populares no Instagram

Estão localizadas sobretudo no Algarve, mas a lista também inclui o Portinho da Arrábida, a Fonte da Telha ou a Praia do Guincho. A Praia da Rocha é, em Portugal, a campeã absoluta dos 'hashtags' no Instagram, rede social de partilha de fotos por excelência e que já se tornou no grande barómetro da popularidade dos destinos.

O 'top 10' das praias em Portugal e no mundo que estão a ser este verão mais partilhadas no Instagram foi elaborado pela Holidu, motor de buscas global para alojamentos de férias com sede em Munique. Os 'rankings' foram feitos com base no número de 'hashtags' utilizados no Instagram para o nome de uma praia e a partir de dados recolhidos entre julho e agosto de 2018 (www.holidu.pt).

Segundo a Holidu, o Instagram já se tornou "tão popular que define hábitos de consumo e atualmente muitas pessoas, principalmente 'millennials', escolhem o destino de viagem com base no quão 'instagramável' o lugar é". A organização sublinha o papel crescente do "smartphone" para registar momentos de férias e depois postar nas redes sociais, sobretudo no Instagram, quando antigamente essas fotos costumavam acabar no álbum de família".

"A 'instagramabilidade' de um lugar tornou-se um dos critérios mais importantes para as gerações Y e Z ao escolher um destino de viagem", salienta Fernando Esteves, porta-voz da Holidu. "Ao reservar uma viagem 'online' é comum verificar fotos não apenas do destino de férias em si, mas de acomodações, bares e cafés que são partilhados aos milhares todos os dias no Instagram. A rede social é tão influente que já deu a algumas regiões um enorme impulso graças às fotos que são partilhadas".

'TOP 10' EM PORTUGAL

1. PRAIA DA ROCHA - 62.084 hashtags

Uma das mais famosas do Algarve, a praia localizada em Portimão merece o título de "rainha absoluta do Instagram em Portugal" como lhe chama o Holidu, que destaca ainda as suas "rochas que parecem esculpidas por artistas" e que levaram turistas de vários países a partilhar a praia mais de 62 mil vezes na rede social.

Steven Fruitsmark

2. PONTA DA PIEDADE - 23.561 hashtags

Na zona costeira de Lagos, não é propriamente uma praia, mas abarca diversas. Passeios de barco conduzidos por pescadores permitem apreciar as suas estruturas rochosas e recantos escondidos, aos quais popularmente se dão nomes como General De Gaulle, Chaminé, Catedral ou Gruta dos Amores. A vista de cima é digna de um postal ilustrado e não é surpreendente que tenha tanta popularidade no Instagram.

Felix Koning

3. PRAIA DA LUZ - 21.289 hashtags

Junto à vila algarvia da Luz, a praia é muito frequentada por portugueses, espanhóis, ingleses, franceses ou alemães. E é também a terceira em Portugal a ser mais destacada na rede social

4. PRAIA DA MARINHA - 21.289 hashtags

A icónica praia em Lagoa com os seus penhascos íngremes já teve o título de uma das mais bonitas do mundo. Com mais de 21 mil hashtags no espaço de um mês, é a quarta praia portuguesa mais destacada no Instagram.

Nelia Carreira

5. FONTE DA TELHA - 19.442 hashtags

A extensa praia que surge na continuidade do areal da Costa de Caparica, também pela proximidade a Lisboa, é uma das mais concorridas - e também das mais partilhadas na rede social.

6. PORTINHO DA ARRÁBIDA - 16.274 hashtags

Situada no parque natural da serra da Arrábida, a praia de areias finas é considerada uma das mais belas de Portugal. Permite praticar mergulho para observar a diversidade marinha. No entanto, a caça submarina está interdita já que o fundo do mar é também considerado reserva natural.

7. PRAIA DO CAMILO - 15.107 hashtags

É preciso descer uma grande escada para chegar à praia em Lagos, famosa pelos seus rochedos e falésias. É outra das praias nacionais mais 'instagramáveis': recolheu mais de 15 mil hashtags.

8. PRAIA DO GUINCHO - 13.789 hashtags

Pelas suas ondas, a praia situada entre Cascais e o Cabo da Roca também é uma das favoritas dos surfistas e é considerada uma das melhores na região de Lisboa.

9. PRAIA DA FALÉSIA - 10.575 hashtags

A praia em Albufeira deve o nome às falésias de cores que variam do vermelho intenso ao dourado. Ficou em nono lugar no 'ranking' das praias nacionais com mais hashtags.

Felix König

10. PRAIA DONA ANA - 10.575 hashtags

A formosa praia em Lagos não podia deixar de figurar no 'top' das mais fotografadas pelos turistas e partilhadas no Instagram.

'TOP 10' NO MUNDO

1. Bondi Beach, Australia - 1.209.522 hashtags

2. Barceloneta em Barcelona, Espanha - 708.089 hashtags

3. South Beach Miami, Estados Unidos - 388.512 hashtags

4. Cannon Beach em Oregon, Estados Unidos - 310.029 hashtags

5. Copacabana no Rio de Janeiro, Brasil - 144,786 hashtags

6. Nissi Beach, Chipre - 144,115 hashtags

7. Whitehaven Beach em Queensland, Australia - 133.572 hashtags

8. Playa del Inglès em Gran Canaria, Espanha - 133,305 hashtags

9. Durdle Door Beach em Dorset, Inglaterra - 131,477 hashtags

10. Lanikai Beach no Havai, Estados Unidos - 122,881 hashtags